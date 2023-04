"Tatort: Love is Pain": TV-Kritik zum Dortmunder Krimi

Ob man den Weg bis dahin als spannend oder ein wenig zu gewöhnlich wahrnimmt, ist Geschmackssache. Sauber erzählt und inszeniert ist das Ganze schon, auch wenn man vielleicht schon in der Mitte des Films drauf kommen könnte, in welche Richtung sich der Plot entwickeln könnte. Auf große Momente, ungewöhnliche Bilder und Szenen, die auf ewig in Erinnerung bleiben – so wie in den letzten Dortmunder Folgen – wartet man diesmal vergeblich. Vielleicht musste das Dortmunder Team, ansonsten bekannt für seine "over the top"-Einsätze, in Fall 24 einfach mal durchschnaufen. So wie Peter Faber, der sich – überraschend für alle – gar nicht so sehr dagegen wehrt, in die zweite Reihe "seiner" Mordkommission zurückzutreten. Die vielleicht größte Überraschung dieses Films.