"Praxis mit Meerblick – Schwindel": TV-Kritik zum 18. Folge der ARD Degeto-Reihe

Schlangenjagd sorgt für skurrile Momente

Claudias Einwand, dass sie doch schon einmal festangestellt war und so nicht arbeiten möchte, ignoriert die Mutter: "Immer für andere da zu sein und nie für deine eigene Familie. Das findest du okay?" – "Nein", möchte man ihr an dieser Stelle am liebsten zurufen, "doch viel wichtiger ist noch, auch mal nach den ganz eigenen Bedürfnissen, nicht nach denen der Familie zu schauen." Claudia sagt das natürlich nicht. Stattdessen ignoriert sie den Schwindel, der sie regelmäßig überkommt. Bis sie nach einer Hausgeburt kollabiert. Die Rügen-Ärztin ist alamiert: Wird sie die Ursache für die Beschwerden finden?