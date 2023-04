James Corden: Das ist für seine letzte Sendung wirklich geplant!

Mit James Cordens beliebtem Format "The Late Late Show" ist nach acht Jahren Schluss. Für das große Showfinale am Donnerstag haben sich der Moderator und sein Team jedoch noch ein paar ganz besondere Überraschungen einfallen lassen.

Einsteigen, anschnallen und dann auf eine Art und Weise aus sich herausgehen, die bei einem normalen Interview undenkbar wäre: Das Konzept, mit dem das Format "Carpool Karaoke" inzwischen Kultstatus erlangt hat, machte die US-amerikanische Talkshow "The Late Late Show" auch weit über die Grenzen Amerikas hinaus bekannt. Nun setzt sich Moderator James Corden ein letztes Mal ins Auto, um mit einem prominenten Gast zu plaudern und zu singen: Anlässlich der letzten Ausgabe der Sendung am Donnerstag, 27. April, wird keine Geringere als Adele neben dem 44-Jährigen im Wagen Platz nehmen.

Adeles Auftritt beim Karaoke auf vier Rädern ist natürlich nur einer von zahlreichen Programmpunkten, die Corden und sein Team für das große "The Late Late Show"-Finale geplant haben. Dem US-Branchenmagazin "Deadline" zufolge dürfen sich Fans unter anderem auf Auftritte von Harry Styles, Will Ferrell und Tom Cruise freuen.

James Corden: Wollen "uns mit einem Knall verabschieden"

"Es liegt in der Natur unserer Show, dass wir uns mit einem Knall verabschieden wollen", sagte der Talkmaster gegenüber "Deadline". "Wir wollen so gehen, wie wir gekommen sind. Das ist wie beim Catering am Set: Die Leute erinnern sich nur an das Essen des ersten und letzten Tages. Ich denke, das könnte auch für Talkshows gelten."