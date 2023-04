"König Charles III.": Infos zur ARTE-Doku

Lange hat Charles III. auf diesen Moment gewartet. In rund einer Woche ist es dann so weit und der britische Monarch wird gekrönt. ARTE blickt in der Doku "König Charles III." auf einen anderen Teil seines Werdegangs und fragt, welchen Einfluss die Frauen auf das Leben des baldigen Königs hatten.

Wenn König Charles III. am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt wird, ist er 74 Jahre alt. Er ist damit nicht nur der älteste britische Monarch, der je gekrönt wurde, er kann gleichzeitig auch auf ein 70 Jahre langes königliches Training zurückblicken, das mit der Proklamation seiner Mutter, Queen Elizabeth II., am 6. Februar 1952 begann. Welchen Einfluss hatte die dienstälteste Monarchin, die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstarb, auf ihren Sohn? Und wie haben seine beiden Ehefrauen, die 1997 bei einem Autounfall gestorbene Prinzessin Diana und die heutige Queen Consort Camilla, Charles auf seinem Weg zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs geprägt? Die 43-minütige Dokumentation "König Charles III." geht diesen Fragen auf den Grund. Der Film unter Regie von Julia Melchior wurde im Auftrag des ZDF produziert und ist bei ARTE nun als Erstausstrahlung zu sehen.