ESC 2023: Wer sind die Favoriten? Wer hat die besten Chancen?

Am 13. Mai zeigen die Künstler beim 67. ESC in Liverpool, was musikalisch Europa zu bieten hat. Deutschland schickt die „Gothic-Metal-Hard-Rocker“ der Band Lord Of The Lost in den Musik-Wettbewerb. Wie stehen die Chancen der Hamburger Musiker? Wer zählt bereits jetzt zu den Favoriten?

Hoch im Kurs bei den Wettbüros stehen wieder einmal die Schweden. Betrachtet man den Schnitt der Schweden in der Geschichte des ESC, ist diese Einschätzung alles andere als abwegig. Hinzu kommt, dass die ESC-Siegerin von 2012, Loreen, mit ihrem Stück „Tattoo“ erneut versuchen wird, den Titel mit nach Hause zu nehmen. Die Ukraine liegt ebenfalls weit vorne, gefolgt von Norwegen und Finnland, zwei Länder, die in der Vergangenheit oftmals auf den hinteren Rängen landeten und übrigens gemeinsam mit Deutschland und Belgien den Rekord für die meisten letzten Plätze halten. Wenn es um die Frage des Favoriten geht, fällt Deutschland nach Einschätzung der Experten keine wesentliche Rolle zu.

Deutschland schickt "Lord Of The Lost" ins Rennen Ob es diesmal wieder: „Germany, 12 Points“ heißen wird, steht noch völlig in den Sternen. Sicher ist allerdings, dass Deutschland die Band Lord Of The Lost mit dem Song „Blood & Glitter“ ins Rennen schickt. Die fünf „Gothic-Metal-Hard-Rocker“ aus Hamburg konnten sich am 03. März 2023 beim deutschen Vorentscheid mit 189 Punkten gegen sieben Konkurrenten durchsetzen. Gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ist Deutschland eines der „Big 5“ und somit automatisch für das Finale gesetzt. Ebenso fest im Kreise der Finalteilnehmer ist die Ukraine als Siegerland aus vergangenem Jahr.

Welche Künstler am ESC teilnehmen, wann das Musik-Event im TV und im Livestream zu sehen ist und alle weiteren Infos finden Sie hier.

Eurovision Song Contest 2023 – Jetzt heißt es „Daumen drücken“! „Germany, 12 points.“ – neben den Toren der Deutschen Nationalmannschaft während einer Welt- oder Europa-Meisterschaft vermag nur dieser Satz das Volk zu einem vereinten Jubelruf zu bewegen. Je nachdem, wie oft die drei Worte im Verlaufe des Abends erklingen, steigern sich Länge und Lautstärke des Jubels, bedeutet dies doch, dass Deutschland die Leiter zum Siegertreppchen weiter hinaufsteigt. Immerhin: dank Nicole im Jahr 1982 und Lena Meyer-Landrut 2010 durften auch wir erfahren, wie sich so ein Gewinn anfühlt. Ob wir am 13. Mai 2023 wieder die Korken knallen lassen können, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sei jedoch allen Zuschauern ein spannender und „in Musik vereinter“ Abend gewünscht.

