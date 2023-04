"Sportschau"-Legende Ernst Huberty gestorben

Ernst Hubertys Stil als Moderator und Kommentator zeichnete sich durch Ruhe und Besonnenheit aus. Das heißt aber nicht, dass es seiner Arbeit an Gefühlen mangelte, im Gegenteil. Gerade im Kontrast zu den spektakulären Szenen auf dem Rasen vermochte er es, in seiner zurückgenommenen Art locker auf den Punkt zu deuten, auf dem die Emotionen lagen.

Huberty kommentierte Jahrhundertspiele

1970 etwa. "Ausgerechnet Schnellinger", kommentierte Huberty, als Karl-Heinz Schnellinger im Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien während der WM 1970 in der 90. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Schnellinger, eigentlich ein Verteidiger, war 1963 als einer der ersten deutschen Kicker ins Ausland gewechselt – und zwar, ausgerechnet, nach Italien. Das Spiel ging in die vielleicht dramatischste Verlängerung der WM-Historie. Am Ende gewann Italien 4:3.