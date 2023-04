Sandra Maischberger bei "3nach9" über ihr Ehegeheimnis und ihren Bungeesprung

Durch ihre gleichnamige Talkrunde kennt man Sandra Maischberger als seriöse Moderatorin. Im Radio Bremen-Talk "3nach9" gab die 58-Jährige ein paar Einblicke in ihr Privatleben. Dabei sprach Maischberger über ihren Ausflug nach Bhutan, über ihr Ehegeheimnis und wie sie eher per Zufall zum Bungeespringen kam.

Sandra Maischberger als Backpackerin

Maischberger reise grundsätzlich gerne, verriet sie Gastgeber Giovanni di Lorenzo. Dabei muss es nicht immer der Himalaya sein. Den Sommerurlaub verbringe sie etwa gerne mit ihrer Familie auf einem Campingplatz in Sardinien. Ab und an werde sie dort auch von deutschen Urlaubern erkannt, etwa in der Gemeinschaftsdusche: "Hallo, Frau Maischberger, so wollte ich Sie immer mal sehen", gab die Moderatorin amüsiert eine solche Anekdote zum Besten.