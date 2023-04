Dortmunder "Tatort:" im Check: Gibt es wirklich so viele Überwachungskameras in Deutschland?

Im "Tatort: Love is Pain" suchten die Dortmunder-Ermittler um Peter Faber (Jörg Hartmann) einen jungen Mann, der scheinbar sinnlos Menschen tötete. Dabei hielt er sein Gesicht in zahllose Überwachungskameras. Gibt es wirklich so viele davon in Deutschland – und wie stark wird man im Ausland "überwacht"?

Für einen Dortmunder "Tatort", der ja gerne mal ein wenig "over the top" ist, war "Love is Pain" eine erstaunliche ruhige, ja fast klassische Ermittlung. Ein junger Täter hielt das Gesicht nach seinen Morden offensiv in Überwachungskameras. Aus den irritierenden, grobkörnigen Bildern bezog der 24. "Tatort" mit Dienst-Rückkehrer Peter Faber (Jörg Hartmann) seinen größten Reiz. Aber gibt es tatsächlich so viele Kameras im öffentlichen Raum, dass die Polizei einen Verdächtigen damit ernsthaft verfolgen und dingfest machen kann? Wie sieht es mit diesem Prinzip in anderen Staaten aus? Und warum können sich Super-Recognizer Gesichter so viel besser merken als normale Menschen?

Worum ging es im "Tatort": Love is Pain"? Ein Straßenbahnfahrer wird während seiner Nachtschicht erstochen. Zeugen gibt es zwar keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen den brutalen Akt deutlich. Und dann passiert etwas Seltsames: Vor der Flucht präsentiert der Mörder sein Gesicht offen vor der Kamera.

Als Peter Faber (Jörg Hartmann) nach langer Auszeit wegen des Todes seiner Kollegin und großen Liebe Martina Bönisch wieder den Tatort betritt, freut sich der Rest des Teams eher verhalten. Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) hat ein schlechtes Gewissen, weil ihr alter Chef nun ihr Mitarbeiter ist. Auch Jan Pawlak (Rick Okon) muss sich erst wieder ans Arbeiten im Trio gewöhnen. Bald schlägt der Täter wieder zu – abermals vor einer Kamera. Eine Super-Recognizerin der Polizei (Sar Adina Scheer) wertet die Überwachungskameras der Stadt aus, um ein Bewegungsprofil des Täters zu erstellen. Derweil bringen die Dortmunder Ermittler Licht in die anfangs schwer zu durchschauende Gemengelage eines Rachefeldzuges.

Wie sehen die Hintergründe aus? Nicht alle mögen es, wenn der Mörder schon gleich in der ersten Szene eines Krimis zu sehen ist. Dennoch blieb der merkwürdige junge Mann im Hoodie (Nils Hohenhövel) über eine weite Strecke vom "Tatort: Love is Pain" ein Phantom. Vor allem deshalb, weil niemand wusste, warum der Mann zuschlägt. Diese frühe Phase des "Tatorts" war die vielleicht beste, auch weil Gewaltausbrüche, die man sich nicht erklären kann, die vielleicht verstörendste Form von Gewalt darstellen.

Später mutierte der Plot der prominenten Autoren Hanno Hackfort und Bob Konrad ("Kleo", "4 Blocks", "Para, wir sind King") in deren "Tatort"-Debüt deutlich in Richtung Motiv- und Zusammenhangsuche. So wurde aus einem frostig-verstörenden Überwachungskamera-Thriller ein eher leises "Tatort"-Stück über ein Beziehungsdrama im Freundeskreis.

Wie viele Überwachungskameras gibt es in Deutschland? Closed-circuit television (CCTV) ist der Fachbegriff für Kameras, die lediglich der Überwachung dienen. In einer Statistik von Comparitech, welche die am stärksten überwachten Städte der Welt identifiziert, befindet sich Berlin als einzig erfasste deutsche Stadt an 56. Stelle. In der Bundeshauptstadt überwachen demnach rund 22.289 Kameras den öffentlichen Raum – das sind 6,3 je 1.000 Einwohner. Über andere deutsche Städte gibt es keine Statistiken.

Übrigens: Mit (eigenen) Sicherheitskameras darf man nur das eigene Grundstück filmen. Nachbargrundstücke und öffentliche Wege sind in der Regel tabu. Wer wissen möchte, wo sich im öffentlichen Raum Überwachungskameras befinden, kann sich über das Projekt "Surveillance under Surveillance" informieren. Es zeigt auf einer OpenStreetMap, wo in Deutschland bislang öffentliche Überwachungskameras registriert wurden.

In welchen Ländern wird am meisten überwacht? Absoluter Spitzenreiter in Sachen Überwachung dürften chinesische Großstädte sein. Laut Schätzungen von Comparitech wird der öffentliche Raum in Großstädten wie Shanghai und Peking von mehr als sieben Millionen Kameras beobachtet. Umgerechnet sind dies 373 Kameras pro 1.000 Einwohner. Gegenwärtig sind international rund 770 Millionen Überwachungsgeräte im Einsatz. Über die Hälfte (54 Prozent) davon befinden sich in China.

Ebenfalls weit vorn in der globalen Überwachungsstatistik liegt die indische Stadt Indore mit 62,5 Kameras pro 1.000 Personen. In Europa dürfte Moskau die Nase ziemlich weit vorn haben (16,9 Überwachungskameras). Doch auch London (13,4 Überwachungskameras) wirft – für europäische demokratische Verhältnisse – einen eher "scharfen Blick" auf seine Bevölkerung.

Was genau können Super-Recognizer? Super-Recognizer können sich unbekannte Gesichter ausgezeichnet merken und sehr schnell wiedererkennen, selbst wenn sie nur kleine Teile davon sehen oder sie die Gesichter aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man geht davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung über diese Fähigkeit verfügt. Noch ist es weitgehend ungeklärt, warum sich Super-Recognizer Gesichter so viel besser merken können. Studien von Kognitionsforschern zeigten: Super-Recognizer konzentrierten sich weniger auf die Augenregion als die übrigen Versuchspersonen, sie verteilten ihre Blicke weiter über das ganze Gesicht.

Dabei fixierten sie auch häufiger einzelne Regionen, ließen den Blick also kurz an einer Stelle ruhen. Das lege nahe, so die Forscher, dass sie die Informationen schneller aufnehmen und dadurch auch mehr Informationen verarbeiten könnten. Versuche, diese Fähigkeit zu trainieren, sind bisher weitgehend fehlgeschlagen. Super-Recognizer scheinen also über ein angeborenes Talent zu verfügen.

Wie geht es beim Dortmunder "Tatort" weiter? Ende März endeten die Dreharbeiten zum Dortmunder "Tatort: Cash". In Szene gesetzt wurde er von Regisseur Sebastian Ko ("Heile Welt"), das Drehbuch schrieb der Dortmunder Stammautor Jürgen Werner. Jan Pawlak (Rick Okon) hat offenbar nur noch wenig Interesse an seinem Job. Stattdessen vergnügt er sich lieber im Wettbüro "Mutluluk" (Türkisch für "Glück") von Alkim Celik (Denis Moschitto).

Als Celiks Schwager Lukas Becker (Linus Scherz) tot aufgefunden wird, steht das "Mutluluk" plötzlich im Fokus der Ermittlungen. Auch ein alter Bekannter von Faber erscheint auf der Bildfläche: Tarim Abakay (Adrian Can) ist nicht nur Präsident des Fußball-Regionalliga-Clubs TUS Hörde, auch im Dortmunder Drogen- und Glücksspiel-Geschäft hat er seine Finger im Spiel.