"Laufen": TV-Kritik zum Drama mit Anna Schudt

"Mich hat die Transformation dieser Frau gepackt, wie die Aufwärtsspirale funktioniert, was Musik in ihrem Leben bedeutet, das Laufen, was so ein Trauma auslöst. Ich kenne keine Schauspielerin, die gesagt hätte: 'Das will ich nicht spielen", sagt Anna Schudt, die Juliane in ihrer ganzen Gefühlswelt schonungslos und sehr berührend zeigt. Die 49-Jährige berichtet von einer gewissen Demut, die man empfinde, wenn man in die Haut von derart unglücklichen Personen schlüpfe, sich aber am Ende des Tages in der Garderobe das Leid buchstäblich aus dem Gesicht waschen könne. Die Musikszenen spielt Anna Schudt selbst: Sie hatte in ihrer Kindheit Cello-Unterricht. So wurde aus der Bratschistin der Romanvorlage kurzerhand eine Cellistin.