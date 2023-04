"Urknall der Unterhaltung": TV-Serie über die Geschichte des Circus Krone

Serienprojekt für Prime Video

"Never Ever": Bastian Pastewka und Anke Engelke drehen bei neuer Serie so richtig auf

Anke Engelke und Bastian Pastewka sind für sich schon ein Highlight, doch zusammen sind die beiden eine Comedy-Bombe. Zur großen Freude der Fans arbeiten die beiden Komiker nun an einer gemeinsamen Prime Video Serie mit dem Titel "Never Ever". Dabei soll es sich um Bestimmungen, Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster drehen.

