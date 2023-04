Grünen-Politikerin Haßelmann über Gemeinsamkeiten zur "Letzten Generation"

Die Klimaproteste gehen weiter: Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten Letzten Generation klebten am Montag auf Berlins Straßen, über 30 Blockaden soll es in der Hauptstadt gegeben haben. Auch die Grünen entstanden einst aus einer Protestbewegung, doch wie viel Sympathien kann die Partei für die "Letzte Generation" aufbringen? Zu dieser Frage nahm am Montag die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, im ARD-Morgenmagazin Stellung: "Für das Anliegen Klimaschutz und die Bekämpfung der Klimakrise habe ich große Sympathie." Aber: An der Protestform übte Haßelmann deutliche Kritik.