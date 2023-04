"Goodbye Deutschland"-Star Danni Büchner spricht offen über Botox und Enkelwunsch

Der "Goodbye Deutschland"-Star Danni Büchner wird 45. Jahre alt. Zum Geburtstag macht sich die Auswanderin Sorgen über ihre Fältchen und zukünftige Enkelkinder. Während Danni für ihr optisches Problem eine Lösung hat, wird es da etwas schwieriger mit der Familienplanung ihrer Kinder.

"34. Das hat sie gesagt", plapperte der sechsjährige Diego in der aktuellen Folge der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" drauflos, als ihn seine Schwester Joelina Karabas (23) fragte, wie alt seine Mama Danni Büchner wohl werde. Gemeinsam bereiteten vier von deren fünf Kindern das Geburtstagsfrühstück der Wahlmallorquinerin vor. Und sogar das fünfte, Langschläfer Volkan Karabas (21), quälte sich noch rechtzeitig vor ihr aus dem Bett, obwohl er eigenen Angaben zufolge Geburtstage hasste, inklusive seinem eigenen.

Wie alt wird Danni Büchner denn nun? Danni aber legte stets viel Wert darauf, die jeweiligen Ehrenkinder zu feiern, und so gaben sich auch ihre Sprösslinge viel Mühe mit der Deko, zu der auch zwei Luftballons in Form einer 4 und einer 5 gehörten. Wurde seine Mama etwa doch 54? Diego war plötzlich unsicher. "Oh Gott, wenn du das Mama sagst!", platzte es aus Joelina heraus, die genau wie Schwester Jada Karabas (18) wusste, dass Danni schon mit ihrer 45 haderte.

Zwar versuchte die sich selbst einzureden, dass sie keine Probleme mit dem Älterwerden hatte, sondern sich sowohl ihren Instagram-Followern als auch den "Goodbye Deutschland"-Fans stets "real" zeigen wollte, aber so ganz schien sie es sich selbst nicht abzunehmen. "Okay, die 45 kann weg!", war prompt ihre erste Reaktion, noch bevor ihre Kinderschar das Geburtstagsständchen für sie beendet hatte.

Die Ballons durften dann allerdings doch bleiben, und Danni honorierte die Mühe, die sich ihre Kids gegeben hatten. So alt sei sie schließlich doch noch nicht, und die paar Falten, die sich langsam zeigten, ließen sich ja kaschieren. "In meinem Alter kann man das ja machen, ein bisschen Botox", fand sie und ließ es klingen, als sei das völlig normal – was es in ihren Kreisen vermutlich auch ist.

Lieber Karriere als Kinder? Dafür bereitete ihr etwas anderes Sorgen: Keines ihrer drei großen Kinder konnte sich vorstellen, sie eines Tages zur Oma zu machen! Das machte sie glatt fassungslos: "Ihr werdet irgendwann alle Kinder bekommen. Ihr könnt nicht kinderlos durch die Welt gehen!" – "Doch, kann man", widersprach Joelina, woraufhin Danni nur verblüfft wissen wollte: "Aber warum denn?" Sie wolle eben einfach nicht, beharrte ihre Älteste, und auch Schwester Jada sah sich später nicht als Mutter: "Mein Ziel im Leben ist, Anwältin zu werden, und mein Job und meine Karriere."

Apropos: Während Volkan im Callcenter arbeitete und sich Joelina zu Dannis Missfallen von saisonalem Hoteljob zu Hoteljob hangelte, würde Jada im Sommer Abitur machen und wollte danach Jura und Unternehmensführung studieren – am liebsten in Madrid, eine Flugstunde von Mallorca, dem Zuhause der Familie, entfernt. Ein Plan, der Mama Danni so gar nicht zusagte, weshalb sie ihre Mittlere kurzerhand zur Besichtigung der mallorquinischen Universität und des dazugehörigen Studentenheims schleppte.

"Ich seh' mich, glaub' ich, wirklich nicht hier" Immerhin würde sie Jada ja finanziell unterstützen, da habe sie doch vielleicht ein Wörtchen mitzureden. Außerdem könne es ja sein, dass Jada mal Hilfe benötige: "Wenn etwas ist, bin ich halt greifbar und da." So richtig begeistern konnte sie Jada jedoch nicht von der Universität in Palma, besonders die winzigen Wohnheimzimmer gefielen der angehenden Studentin nicht: "Ich seh' mich, glaub' ich, wirklich nicht hier", erklärte sie.

Oje, das dürfte noch einige Diskussionen geben im Hause Büchner-Karabas! Wie die ausgehen werden? Das werden die "Goodbye Deutschland"-Zuschauer sicher im kommenden Winter erfahren ...