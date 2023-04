"Never Ever": Bastian Pastewka und Anke Engelke planen neue Serie

Anke Engelkeund Bastian Pastewka sind für sich schon ein Highlight, doch zusammen sind die beiden eine Comedy-Bombe. Zur großen Freude der Fans arbeiten die beiden Komiker nun an einer gemeinsamen Prime Video Serie mit dem Titel "Never Ever". Dabei soll es sich um Bestimmungen, Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster drehen.

Sie sind alte Comedy-Kompagnons, kennen sich bereits seit Jahrzehnten: Mit "Never Ever" setzen Anke Engelke und Bastian Pastewka nun ihr erstes gemeinsames Serienprojekt um. Acht halbstündige Folgen sollen für den Streamingdienst Prime Video entstehen, inzwischen fiel die erste Klappe: In Marburg und Köln laufen aktuell die Dreharbeiten der von btf (bildundtonfabrik) produzierten Originalserie, die Executive Producer Jule Everts als "klassisch-komische Coming of Age Geschichte" beschreibt. Engelke und Pastewka sind in den Hauptrollen zu sehen.

Seit Jahren ein Comedy-Dreamteam Weitere Rollen übernehmen Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina. Laut Pressemitteilung dreht sich die Serie um "Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End". Als Headautoren für diesen bunten Mix agieren Sebastian Colley und Claudius Pläging, weitere Folgen schrieben Sintje Rosema und Fabienne Hurst. Auf dem Regie-Stuhl nehmen Sabine Boss und Nico Berse-Gilles Platz.

"Unsere erste Zusammenarbeit liegt jetzt 27 Jahre zurück, und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen", wird Anke Engelke mit einem Augenzwinkern zitiert. Nach gemeinsamen Wochenshow-Sketchen, Begegnungen in der Comedyserie "Pastewka" und den Shows des fiktiven Schlagerduos Wolfgang & Anneliese hätten Pastewka und sie sich für den "perfekten Next-Level-Move" entscheiden müssen. "Freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie!", so Engelke.

Das talentierteste Comedy-Duo von Köln Auch Bastian Pastewka kann sich in seinem Kommentar zu "Never Ever" einen Witz nicht verkneifen: "Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: Eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss", klingt die Wertschätzung für die jahrelange Weggefährtin eindeutig durch.