"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert": Gäste und Infos zur zehnten Staffel

Heute Abend geht die VOX-Show "Sing meinen Song" in die zehnte Runde. Wieder werden bekannte Songs, von anderen Künstlern interpretiert. Das sorgt regelmäßig für viele Emotionen und besondere Momente. LEA, Clueso, Montez, Alli Neumann und Nico Santos, die Lieder von Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß.

In dieser Musikshow kullern regelmäßig die Tränen: Zu ihren eigenen Songs haben Künstlerinnen und Künstler eben eine ganz besondere Beziehung, entsprechend gerührt reagieren sie auf die liebevollen Coverversionen der Kolleginnen und Kollegen: "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht in die zehnte Staffel, bereits seit 2014 bieten Musikerinnen und Musiker ihre Lieder zum Tausch an. Zum dritten Mal begrüßt Johannes Oerding musikalische Gäste aus verschiedenen Genres und führt durch die intimen Tauschkonzert-Abende. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos sitzen zum wiederholten Male auf der Couch, Rapper Montez und Alternative-Pop-Sängerin Alli Neumann geben ihr Debüt in der VOX-Musikreihe.

"Sing mein Song" feiert weltweit Erfolge Der erste Abend der Jubiläumsstaffel dreht sich um die Songs von Stefanie Kloß, der reihum die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren persönlichen Stempel aufdrücken werden: Nico Santos versucht sich am Silbermond-Hit "Das Beste" (2006), LEA am Song "Zeit für Optimisten", der mittlerweile schon 19 Jahre auf dem Buckel hat – und damit nur zwölf Jahre mehr als die Singer-Songwriterin selbst. Montez hat sich mit seiner individuellen Version von "Genauso" hingegen ein neueres Lied aus dem Jahr 2020 herausgesucht.

Die Sendung basiert auf dem niederländischen Format "Beste Zangers", welches bereits seit 2009 ausgestrahlt wird. Wie lange die erste Staffel hierzulande, 2014 in einem Haus in Südafrika gedreht, bereits her ist, lässt sich an der Gästeliste ablesen: Zu dieser Zeit wurde Xavier Naidoo im TV nicht nur hofiert, er gehörte damals zu den größten teilnehmenden Stars. Außerdem boten unter anderem Sarah Connor, Sasha und der im März 2016 verstorbene Pop- und Jazzmusiker Roger Cicero ihre Songs zum Tausch an. Prominente Namen, darunter Die Prinzen, Nena, Wolfgang Niedecken oder Moses Pelham, folgten in den kommenden Jahren.

Im Anschluss: Einblicke in den Backstage-Bereich Die Tauschkonzerte waren über Jahre hinweg ein Garant für gute Quoten bei VOX, insbesondere gegen Ende der zurückliegenden neunten Staffel tat sich das Musikformat allerdings schwerer als gewohnt. In der letzten Episode, in der die Musikerinnen und Musiker traditionell im Duett singen, verfolgten "Sing meinen Song" nur 0,52 Millionen Fernsehende. Mit einem Gesamtmarktanteil von 2,2 Prozent und 4,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe kann VOX nicht zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil erstmals seit 2018 unter den Senderschnitt. Mehr noch: Seit dem Start 2014 hatte keine Folge auch nur annähernd so schwach abgeschnitten. Mit der neuen Staffel soll es wieder in andere Gefilde gehen.

Der musikalische Abend bei VOX ist mit dem Ende von "Sing meinen Song" jedoch noch nicht vorbei. Backstage-Moderatorin Laura Dahm trifft die Künstlerinnen und Künstler direkt im Anschluss nach ihrem Auftritt, um über die Atmosphäre der Tauschkonzert-Abende zu sprechen. In "Die Silbermond-Story" steht ab 22.15 Uhr erneut die Frau des Abends im Fokus: Laura Dahm nimmt Stefanie Kloß mit auf eine Zeitreise, die sowohl die Karriere als auch das Privatleben der Silbermond-Frontfrau thematisiert.

