Harrison Ford macht mit "Indiana Jones"-Filmen schluss

"Das ist der letzte Film der Reihe und das letzte Mal, dass ich den Charakter spiele." Im Interview mit dem Magazin "Total Film" findet Harrison Ford klare Worte auf die Frage, wie es mit ihm und Indiana Jones, einer seiner ikonischsten Rollen, weitergehen wird. "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" wird am 18. Mai beim Filmfest in Cannes Premiere feiern. In den deutschen Kinos läuft der Blockbuster, der diesmal von Regisseur James Mangold ("Logan – The Wolverine", "Walk the Line") inszeniert wird, am 29. Juni 2023 an.