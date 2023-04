ESC 2023: Alle Infos zur größten europäischen Musikshow in Liverpool

Am 13. Mai 2023 fällt in der M&S Bank Arena im englischen Liverpool um 21 Uhr der Startschuss zum Finale des 67. Eurovision Song Contest. Ein Spektakel, dem Millionen Fans entgegenfiebern. Um die Vorfreude auf das diesjährige Musikfest noch zu schüren, bieten wir nachfolgend alle Informationen rund um den ESC 2023.

Willkommen zum 67. Eurovision Song Contest in Liverpool Obwohl die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Song „Stefania“ den 66. Eurovision Song Contest in Turin gewann, beschloss die Europäische Rundfunkunion (EBU) im Juni 2022, dass die Ukraine den 67. Eurovision Song Contest aus Sicherheitsgründen, bedingt durch den russischen Angriffskrieg, nicht austragen kann. Somit wird der Eurovision Song Contest erstmalig seit 1980 nicht vom Gewinnerland ausgerichtet. Da der Brite Sam Ryder mit seinem Beitrag „Space Man“ 2022 auf dem zweiten Platz landete, und damit seine Heimat nach zwei Jahrzehnten erstmals wieder auf das ESC-Siegertreppchen führte, wurde Großbritannien zum Gastgeberland. Für die Briten wird es das neunte Mal sein, dass sie den ESC ausrichten. In einem Auswahlverfahren konnte sich letztendlich die Heimatstadt der Beatles gegen 20 Konkurrenzstädte durchsetzen. Um trotz aller Widrigkeiten ukrainische Elemente zu integrieren und die Kultur der Ukraine und seinen Bewohnern in den Vordergrund zu stellen, arbeitet die BBC eng mit Vertretern des ukrainischen Rundfunks Suspilne zusammen.

Wer sind die Favoriten beim diesjährigen ESC? Wer die besten Chancen hat, finden Sie hier im Überblick.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"United by Music“ – das Motto des 67. Eurovision Song Contest Millionen von Herzen schlagen beim Eurovision Song Contest 2023 in der Musik vereint wie eins. Nach EBU-Angaben soll das diesjährige Motto die Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich, der Ukraine als Gewinnerland 2022 sowie der Gastgeberstadt Liverpool widerspiegeln. „United by Music“ erhielt nach Aussage der verantwortlichen Kreativagenturen seine Inspiration durch Forschungsergebnisse, die aufzeigen, dass sich menschliche Herzen beim gemeinsamen Erleben von Live-Musik synchronisieren und demzufolge im Einklang schlagen.

Die Moderatoren des Finales und der Halbfinals des ESC 2023 Mit dem gebürtigen Iren Graham Norton (59) führt der unter anderem durch die BBC- Comedy-Talkshow „The Graham Norton Show“ bekannte Moderator und Schauspieler durch das Finale. Ihm stehen die Schauspielerin Hannah Waddingham („Game of Thrones“), die „Britain ́s got Talent“-Jurorin Alesha Dixon sowie die ukrainische Sängerin Julia Sanina zur Seite. Das Damen-Trio wird zuvor die beiden Halbfinale am 09. und 11. Mai moderieren. An der Eröffnungszeremonie und den Live-Shows beteiligt sich außerdem Timur Miroschnychenko, der ukrainische Kommentator aus dem Jahr 2022

Acts im Programm des ESC-Finales in Liverpool Das diesjährige Finale wird von den Gewinnern des ESC 2022 in Turin, Kalush Orchestra, mit dem Siegertitel „Stefania“ eröffnet. Im weiteren Verlauf tritt mit Sonia eine Liverpoolerin auf, die sich vor 30 Jahren beim ESC in Millstreet über den zweiten Platz freute. „The Liverpool Songbook“ ist eine Anspielung auf die zahlreichen Hits, die in Liverpool entstanden. Einige der bekanntesten „Liverpooler Hits“ werden von Mahmood (Italien), Netta (Israel), Daði Freyr (Island), Cornelia Jakobs (Schweden) und Duncan Laurence (Niederlande) präsentiert. Jamala, die ukrainische ESC-Siegerin von 2016, tritt gemeinsam mit dem BBC Philharmonic Orchestra auf. Weitere Acts sind Sam Ryder, Tina Karol, Verka Serduchka sowie Go_A.

Deutschland schickt "Lord Of The Lost" ins Rennen Ob es diesmal wieder: „Germany, 12 Points“ heißen wird, steht noch völlig in den Sternen. Sicher ist allerdings, dass Deutschland die Band Lord Of The Lost mit dem Song „Blood & Glitter“ ins Rennen schickt. Die fünf „Gothic-Metal-Hard-Rocker“ aus Hamburg konnten sich am 03. März 2023 beim deutschen Vorentscheid mit 189 Punkten gegen sieben Konkurrenten durchsetzen. Gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ist Deutschland eines der „Big 5“ und somit automatisch für das Finale gesetzt. Ebenso fest im Kreise der Finalteilnehmer ist die Ukraine als Siegerland aus vergangenem Jahr.

Im Interview mit prisma äußerte sich "Lord Of Thr Lost"-Sänger Chris Harms zu den Erfolgen, dem ESC und den Fan-Erwartungen. Das ganze Gespräch finden Sie hier.

Fans bekommen eine Stimme Mit dem 67. Eurovision Song Contest gelten neue Votingregeln. Fans, deren Länder nicht am ESC teilnehmen, sind nun auch stimmberechtigt. Die Abstimmung erfolgt über ein kostenpflichtiges Online-Voting, dessen Stimmen anschließend addiert und das Gesamtergebnis in der Sendung bekanntgegeben wird. Das Ergebnis zählt so viel wie das Voting eines Teilnehmerlandes. Neu ist zudem, dass die Jury in den ESC-Halbfinalshows abgesetzt wurde. Hier entscheidet nur noch das Televoting darüber, welche Acts ins Finale einziehen – wie gehabt: jeweils 10 aus den beiden Halbfinalen

Zusammensein, Feiern und Gemeinschaft“ – das Bühnenbild des ESC 2023 In Liverpool sind verschiedene Kunstinstallationen sowie Konzerte aus Kooperationen ukrainischer und britischer Künstler vorgesehen. Des Weiteren werden zwölf riesige, beleuchtete Nachtigall-Figuren, die Musik aus verschiedenen Regionen der Ukraine wiedergeben, die Stadt schmücken. Bei der Entstehung des Bühnenbildes hielt man sich laut Julio Himede, dem verantwortlichen Designer, an das Bild einer großen Umarmung, ein weites Öffnen der Arme für die Ukraine, die Interpreten und die Gäste aus der ganzen Welt. Zudem soll die Bühne das Vereinigte Königreich und die Ukraine repräsentieren

Der 67. Eurovision Song Contest im TV und als Livestream Kandidat:innen aus 37 Ländern singen und performen mit ihren Songs gegeneinander an. Bevor am 13. Mai 2023 das große Finale mit 26 Ländern und deren Titel gefeiert wird, finden am 09. Mai mit 15 Ländern und am 11. Mai mit 16 Ländern die Halbfinale statt, in denen jeweils 10 Länder weiterkommen. Die Halbfinale werden an beiden Tagen ab 21 Uhr live im TV auf ONE und im Livestream auf eurovision.de sowie in der ARD-Mediathek übertragen. Das von Barbara Schöneberger moderierte Finale kann ab 20.15 Uhr live im Ersten und auf ONE sowie als Livestream auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek mitverfolgt werden. Fans der deutschen ESC-Stimme Peter Urban können diese noch ein letztes Mal genießen. Der 75-Jährige verabschiedet sich mit seiner 25.ten Moderation des Finales vom weltgrößten Musikspektakel.

Länder im ersten Halbfinale: Startnummer: Land: Interpret: Beitrag:

Norwegen Alessandra "Queen of Kings" Malta The Busker "Dance (Our Own Party)" Serbien Luke Blake „Samo mi se spava“ Lettland Sudden Lights "Aijā" Portugal Mimicat "Ai coração" Irland Wild Youth "We Are One" Kroatien Let 3 "Mama ŠČ!" Schweiz Remo Forrer "Watergun" Israel Noa Kirel "Unicorn" Moldau Pasha Parfeni "Soarele și luna" Schweden Loreen "Tattoo" Aserbaidschan TuranTuralX "Tell Me More" Tschechien Vesna "My Sister ́s Crown" Niederlande Mia Nicolai und Dion Cooper "Burning Daylight" Finnland Käärijä "Cha Cha Cha" Länder im zweiten Halbfinale:

Dänemark Reiley "Breaking My Heart" Armenien Brunette "Future Lover" Rumänien Theodor Andrei "D.G.T. (Off And On)" Estland Alika "Bridges" Belgien Gustaph "Because Of You" Zypern Andrew Lambrou "Break A Broken Heart" Island Diljá "Power" Griechenland Victor Vernicos "What They Say" Polen Blanka "Solo" Slowenien Joker Out "Carpe Diem" Georgien Iru Khechanovi "Echo" San Marino Piqued Jacks "Like An Animal" Österreich Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?" Albanien Albina und Familja Kelmendi "Duje" Litauen Monika Linkyté "Stay" Australien Voyager "Promise" „Big 5“ und die Ukraine: Bereits feststehende ESC-Finalteilnehmer Deutschland Lord Of The Lost "Blood and Glitter"

Frankreich La Zarra "Évidemment"

Großbritannien (UK) Mae Muller "I Wrote A Song"

Italien Marco Mengoni "Due vite"

Spanien Blanca Paloma "Eaea"