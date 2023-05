"Er ist wieder da": TV-Kritik zur Bestseller-Verfilmung

Er ist wieder da: Der Film "Er ist wieder da". Was passiert, wenn Adolf Hitler plötzlich in der Neuzeit auftaucht? ProSieben zeigt heute Abend die Verfilmung des Bestsellerromans. Kann der Film mit dem Buch mithalten?

Mehr als zwei Millionen Bücher wurden verkauft. Dazu über 300.000 Exemplare des Hörbuchs. "Er ist wieder da" von Autor Timur Vermes hat Geschichte geschrieben. Ein Tabubruch ist dieser Roman über Adolf Hitler in der Neuzeit dabei sicher nicht mehr. Doch polarisiert die gewagte Satire eben in besonderem Maße, wirft sie doch auch einen kritischen Blick auf die Auswüchse der modernen Mediengesellschaft. Und dazu auf die Menschen und deren versteckte Sehnsucht nach einer harten Hand. Angesichts des großen Erfolgs wenig überraschend kam die Buchverfilmung, die ProSieben nun wiederholt. Weit haben sich Regisseur und Autor David Wnendt dabei für die gleichnamige Adaption von 2015 vom Buch entfernt. Sehr weit. Sowohl inhaltlich als auch bei der Intention.

Das Buch zeigt die moderne Welt ausschließlich durch die Augen Adolf Hitlers, der mitten in Berlin plötzlich neu erwacht. Der Film kann diesen Ansatz selbstverständlich nicht beibehalten, sondern gibt eine Draufschau auf den zurückgekehrten Diktator (Oliver Masucci). Der will natürlich wieder an die Macht und erkennt, dass er dabei vor allem die modernen Medien nutzen kann.

Weil niemand glaubt, dass Hitler wirklich Hitler ist, hält das Volk ihn für einen modernen Comedian und jubelt ihm zu. Überflüssigerweise führt Wnendt eine zweite Handlungsebene ein. Da gibt es einen Machtkampf in der Fernsehgesellschaft, die Hitlers komödiantisches Potenzial entdeckt. Nachdem der Senderangestellte Sawatzki (Fabian Busch) seinen Job verliert, will er auf eigene Faust eine Art Deutschland-Doku mit Hitler drehen und reist mit ihm durchs Land. So wird der Film bald zu einer skurrilen, bisweilen konfusen Mixtur aus Reality-Doku und versteckter Kamera. Am Ende wird's dann wirklich vogelwild. Es wird ohne Not eine Film-im-Film-Geschichte konstruiert. Denn Hitler entschließt sich hier, das Buch "Er ist wieder da" tatsächlich zu verfassen, das dann wiederum verfilmt wird.