"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod an der Donau": TV-Kritik zur neuen Folge

Praktisch ist es, wenn man einen Krimi über Mord im Theatermilieu ausgerechnet in Wien dreht. Denn erstens findet man in der vielleicht wichtigsten – oder sich am wichtigsten nehmenden – Theaterstadt der Welt viele Bühnenschauspieler, die quasi sich selbst verkörpern können. Und zweitens bekommt der mittlerweile neunte Fall des blinden Ex-Kommissars Haller (Philipp Hochmair) und seines sehenden Assistenten, Ex-Taxifahrer Niko (Andreas Guenther) durch das stimmige Setting noch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit mit dazu. Im zweiten Fall dieses Frühjahrs – "Tod im Weinberg" lief vergangenen Donnerstag – finden Haller und Niko ihre Leiche nun deutlich tiefer gelegen, in der Nähe des Wasserspiegels, nämlich am Donauufer in Wien.