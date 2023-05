"Das Phänomen Maja Lunde": Infos zur Doku über die Autorin

"Waldbrände, Dürren, Flutkatastrophen. Die Folgen des Klimawandels werden immer unübersehbarer", heißt es zu Beginn des dokumentarischen TV-Porträts "Das Phänomen Maja Lunde" von Filmemacherin Marion Schmidt. Ist die große Thematik der norwegischen Schriftstellerin, ihre Romane widmet Lunde dem Umwelt- und Klimaschutz, ihr erstes Buch "Die Geschichte der Bienen" erschien 2015 und war sogleich ein gigantischer Erfolg. Weltweit haben mehr als vier Millionen Leser ihre Werke gekauft. Doch wie schafft es die 47-Jährige, mit düsteren Szenarien ein so großes Publikum zu erreichen? Und kann Literatur ein gesellschaftliches Umdenken bewirken? Die Dokumentation will Antworten liefern.

"Kollabierende Ökosysteme, Artensterben oder Wasserkriege"

Für den Film begleitete Marion Schmidt die Bestsellerautorin in ihrem Alltag, und das in einem besonderen Zeitraum: Sie steht kurz vor der Veröffentlichung ihres neuesten Romans, welches der vierte Teil ihres Klima-Quartetts ist. Allgemein geht es in ihren literarischen Werken um "kollabierende Ökosysteme, Artensterben oder Wasserkriege." Oder kurz gesagt: um "unbequeme Wahrheiten, die niemand gerne hört."