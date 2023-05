"Doppelhaushälfte": Milan Peschel taucht komplett ins Metaversum ab

"Eine Doppelhaushälfte wäre nichts für mich. Ich brauche etwas Raum für meine Familie und mich", betont Milan Peschel (55) im teleschau-Interview und weicht damit vom Lebenstraum seiner aktuellen Rolle ab. In der ZDFneo-Comedyserie "Doppelhaushälfte" (neue Folgen ab 9. Mai, 21.45 Uhr, immer dienstags in Doppelfolgen, ab 28. April in der Mediathek) verkörpert er den Familienvater Andi Knuppe, der gemeinsam mit Frau und Sohn sowie mit einer weiteren Familie sozusagen unter einem Dach lebt – was natürlich enormes Konfliktpotenzial birgt. "Sie sind gezwungen, immer wieder miteinander zu kommunizieren. Es geht darum, die eigenen Vorurteile zu hinterfragen, was wir auf unterschiedlichste Weise tun", erklärt der Komödien erprobte Schauspieler. Was anfangs als Serie über Rassismus, Vorurteile und divergierende Lebensmodelle in der Stadt und auf dem Land über die Bildschirme flimmerte, wird nun mit der zweiten Staffel zum weltweiten Vorreiter in Sachen Technik. Eine der neuen Folgen spielt komplett im "Metaversum". Laut ZDF ist das "weltweit einmalig".