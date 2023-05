"Bauer sucht Frau International": Date im Entenkot - ist Heiko zu weit gegangen?

UEFA Europa League

Bayer Leverkusen gegen AS Rom: Alle Infos zum deutschen Halbfinale in der Europa League

21 Jahre – solange ist es her, dass Bayer Leverkusen zuletzt im Finale eines internationalen Fußball-Wettbewerbs stand (in der Saison 2001/02 bestritt Leverkusen das Champions-League-Finale gegen Real Madrid). Nun hat die Werkself mal wieder die Chance, in ein Endspiel einzuziehen. Am Donnerstag, 11. Mai, steht Bayer Leverkusen im Halbfinale der UEFA Europa League und kämpft gegen die AS Rom (Italien) um den Einzug ins Finale. Wann und wo das Spiel zu sehen ist und wie die Chancen der Leverkusener stehen.

