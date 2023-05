Verlobung mit "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown: Das rät Jon Bon Jovi seinem Sohn

Sie haben seine volle Unterstützung: Mit Pärchenbildern auf Instagram gaben Jake Bongiovi (20) und "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) vor wenigen Wochen ihre Verlobung bekannt. Neben zahlreichen Glückwünschen hagelte es auch an Kritik in der Kommentarspalte. Viele halten das Paar noch für zu jung, um den Bund der Ehe einzugehen. Einer, der jetzt öffentlich dem Paar Rückendeckung gab, ist Browns Schwiegervater in spe Jon Bon Jovi.