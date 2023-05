"Rate My Date": Alle Infos zur dritten Folge

Heute Abend startete Ralf Schmitz mit seiner etwas anderen Datingshow in die nächste Runde. Sportskanone Sanny sucht nach seiner Traumfrau. Die Familie und Freunde des 29-Jährigen sind sich sicher zu wissen, welcher Frauentyp am besten zu ihrem Sanny passt. Ob sie damit richtig liegen?

Dating-Shows gibt es viele im TV, doch so ein Flirt-Format wie in der SAT.1-Show "Rate My Date" gab es bislang noch nicht. Moderator und Dating-Experte Ralf Schmitz sucht den passenden Partner für seine Singles mithilfe der Familie und Freunde. So dürfen die Liebsten unter anderem entscheiden, wo die Dates stattfinden.