Alle Infos zum Formel 1 Grand Prix 2023 von Miami: Wo und wann im TV?

Allmählich steigt die Aufregung: Das Rennfieber hat erneut die Massen infiziert. In der Luft liegt der Geruch von verbranntem Gummi und man meint beinahe, aus der Ferne schon das Heulen der Motoren und den tosenden Beifall der Menge zu hören. Vor uns liegt ein spannendes Renn-Wochenende, das im Zeichen des Formel 1 Grand Prix von Miami steht. Für alle Formel 1-Fans, Motorsport-Begeisterten und Interessierten, die nicht live beim fünften Rennen der Formel-1-Saison 2023 dabei sein können, haben wir hier alle wichtigen Informationen zu den Freien Trainings, dem Qualifying und dem Rennen zusammengestellt.

Formel 1 Grand Prix 2023 von Miami – Die Strecke Nach einer fulminanten Premiere und dem Sieg von Max Verstappen im Jahr 2022 kehrt der Formel 1 Grand Prix 2023 zurück nach Miami und verfolgt ein klares Ziel: Während der insgesamt 57 Runden den Asphalt des Miami International Autodrom, das sich um das Hard Rock Stadium in Miami Gardens windet, erneut zum Glühen zu bringen. Bevor einige der besten Fahrer der Welt am Sonntag, dem 07. Mai 2023, mit über 322 km/h um die 19 Kurven und drei Geraden der ca. 5,5 km langen Strecke jagen, finden am Freitag, dem 05. Mai 2023, die Freien Trainings und am Samstag, dem 06. Mai 2023, weitere Trainings und das Qualifying statt.

Die Top-Piloten der Königsklasse im Motorsport werden sich beim fünften Rennen der Saison 2023 in ihren hochgezüchteten Rennwagen atemberaubende Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Die Strecke schlängelt sich, gesäumt von zahlreichen Palmen, an elf Tribünen und zahlreichen Fan-Zonen sowie dem Strand und dem Jachthafen entlang. Mit von der Partie sind unter anderen Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull), Fan-Favorit und siebenfacher F1-Champion Lewis Hamilton (Mercedes) sowie Niko Hülkenberg (Haas), der nach dem Formel 1 Abschied von Sebastian Vettel nun der einzige deutsche Fahrer im Feld ist. Nach dem Auftakt der insgesamt 23 Rennen umfassenden Saison in Bahrain, folgen unter anderen Monaco, Großbritannien und Singapur als weitere Stationen. Der krönende Abschluss der diesjährigen Rennsaison wird in Abu Dhabi ausgetragen.

Formel-1 Zeitplan und Start Freitag, 05.05.2023 1. Freies Training: 20:30 Uhr 2. Freies Training: 23:59 Uhr Samstag, 06.05.2023 3. Freies Training: 18:30 Uhr Qualifying: 22:00 Uhr Sonntag, 07.05.2023 Rennen / Formel 1 Start: 21:30 Uhr Alle Zeiten in ME(S)Z

Live-Berichterstattung über den Grand Prix Wie bereits seit 2021 zeigt Sky auch in diesem Jahr die komplette Formel-1-Saison exklusiv in Deutschland. Die Trainings, das Qualifying und das Rennen – Sky überträgt stets live mit deutschem Kommentar. Dieser stammt von Sascha Roos, dem die zwei ehemaligen Formel- 1-Fahrer Ralf Schumacher und Timo Glock abwechselnd als Experten zur Seite stehen. Ebenfalls mit dabei: Ex-Champion Nico Rosberg, Peter Hardenacke im Studio und Sandra Baumgartner vor Ort in Miami. Sky präsentiert zudem die Vorab-Pressekonferenzen mit Anwesenheit der Fahrer und Teamchefs. Darüber hinaus werden die Top-3- Pressekonferenzen im Anschluss an das Qualifying sowie das Rennen gesendet. Ergänzende Inhalte werden Dank der engen Zusammenarbeit mit Sky Sports F1 in England und Sky Italia angeboten.

Weitere Anbieter des Formel-1-Rennens Im Fernsehen, im Livestream sowie auf entsprechenden Apps zeigt Sport1, bzw. Sport1.de, in Kooperation mit Sky am Sonntag (in Ausnahmefällen am Montagabend) eine einstündige Sendung mit den Highlights des Grand Prix und eigenen Analysen. Neben dem Kommentator Peter Kohl ist auch Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner als Experte anwesend. Im Rahmen der von Florian König moderierten Sport1-Sendung „Doppelpass“ sind Live-Schalten an die Rennstrecke geplant. RTL besaß in den letzten zwei Jahren noch eine Sublizenz von Sky. So konnte der Privatsender pro Saison vier Rennen übertragen. Mit der Entscheidung, sich zukünftig auf andere Sportarten, wie beispielsweise American Football, zu konzentrieren, fällt die Formel 1 bis auf den Formel-1-Live-Ticker auf RTL.de ganz aus dem Programm. Sky ist in diesem Jahr dazu verpflichtet, vier Rennen im öffentlichen Fernsehen live auszustrahlen. Auf welchem Sender diese jedoch zu sehen sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

Live-TV-Sendungen zum Formel-1 Grand Prix von Miami 2023 bei Sky Freitag, 05.05.2023

20:15-22:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/live) 22:00-23:00 Uhr: Pressekonferenz der Teamchefs (Sky Sport F1/re-live) 23:45-01:30 Uhr: 2. Freies Training (Sky Sport F1/live)

Samstag, 06.05.2023

18:15-20:00 Uhr: 3. Freies Training (Sky Sport F1/live) 21:30-23:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/live) 23:30-24:00 Uhr: Pressekonferenz Top 3 Qualifying (Sky Sport F1/live)

Sonntag, 07.05.2023

20:00-21:25 Uhr: Vorberichte (Sky Sport F1/live) 21:25-23:15 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/live) 23:15-24:00 Uhr: Analysen und Interviews (Sky Sport F1/live)

Montag, 08.05.2023

00:00-00:30 Uhr: Pressekonferenz Top 3 Rennen (Sky Sport F1/live) 00:30-01:00 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/live) Wiederholungen, bzw. Highlights, zum Miami-Grand-Prix 2023 von Sky

Samstag, 06.05.2023

01:30-03:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 03:00-04:30 Uhr: 2. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 15:00-16:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 16:30-18:00 Uhr: 2. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung)

Sonntag, 07.05.2023

00:00-01:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung) 12:00-13:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung) 13:30-15:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 15:00-15:15 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights) 15:15-16:45 Uhr: 2. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 16:45-17:00 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights) 17:00-18:00 Uhr: 3. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 18:00-19:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

Montag, 08.05.2023

01:00-03:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung) 03:00-03:30 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/Wiederholung) 04:00-06:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung) 06:00-07:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 07:30-09:00 Uhr: 2. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 09:00-10:00 Uhr: 3. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung) 10:00-11:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung) 11:30-13:30 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung) 13:30-14:00 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/Wiederholung) 14:00-14:15 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights) 14:15-14:45 Uhr: Rennen kompakt (Sky Sport F1/Highlights) 14:45-15:00 Uhr: F1 Highlights (Sky Sport F1/Highlights) 16:00-18:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung) 18:00-18:30 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/Wiederholung) 19:00-21:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung) 23:00-23:30 Uhr: Rennen kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

Beitrag von Sport1 zum Miami-Grand-Prix 2023 Montag, 08.05.2023