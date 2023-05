"Was kann der Mensch? Die Hirschhausen-Show": Infos zur ARD-Sendung

Eckart von Hirschhausen präsentiert in seiner neuen ARD-Sendung "Was kann der Mensch? Die Hirschhausen-Show" verblüffende Talente, Potenziale und Leistungen, zu denen unsere Spezies fähig ist. Prominente Mitspieler sind zu Gast und lassen sich zum Stauen bringen.

Faszinierende Erkenntnisse über Talent und Fleiß

In seinem neuen Format "Was kann der Mensch? Die Hirschhausen-Show" treten nun prominente Spielpartner wie Jorge González, Judith Rakers, Dietmar Bär, Bjarne Mädel, Janin Ullmann und Simone Thomalla an, um den viel gescholtenen Menschen zu feiern. Die Spiele der 180 Minuten langen Show sollen zeigen, zu welchen Höchstleistungen wir in der Lage sind. Natürlich werden dazu auch Hintergründe erklärt.