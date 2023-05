"Leben leicht gemacht": Finalist Daniel verrät, wie alle Übergewichtigen schnell abnehmen können

Daniel ist erfolgreicher Kandidat der Show "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser". Nun verriet er über sich: "Ich bin einfach vitaler, ein neuer Mensch". Vor dem Finale der SAT.1-Show verrät der 37-Jährige im Interview, wie auch andere Übergewichtige diese Transformation schaffen können.

Er verlor etliche Kilos und gewann die Herzen des TV-Publikums: Am Sonntag, 7. Mai, steht Daniel aus Rülzheim als einziger männlicher Kandidat im Finale der SAT.1-Abspeckshow "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" (ab 16.30 Uhr). 50.000 Euro winken der (laut Eigenbeschreibung) "Pfälzer Frohnatur" im Erfolgsfall. Doch selbst wenn am Ende eine seiner drei Konkurrentinnen im Konfettiregen der Finalsendung stehen sollte – der 37-Jährige kann sich mit Fug und Recht schon jetzt als Gewinner fühlen.

Angetreten mit einem Startgewicht von 159,3 Kilogramm, hat Daniel in den schweißtreibenden Camp-Wochen in Griechenland unglaubliche 48 Kilo abgenommen. Das sind 30,19 Prozent seines Ausgangsgewichts und – Stand Halbfinale – der drittebeste Wert aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der aktuellen Showstaffel. Kein Wunder, dass er daheim in der Pfalz mit ganz neuen Augen gesehen wird: "Alle waren total positiv geschockt", schildert Daniel im teleschau-Interview die Reaktionen von Familie, Freunden und Bekannten, "manche haben sogar Freudentränen vergossen".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Man wacht morgens auf und ist fit" Dass er in bis dato 13 Folgen zum Publikumsliebling der aktuellen "Leben leicht gemacht"-Staffel wurde, ist dem so drastisch erleichterten Sympathieträger nicht entgangen. "Sehr viele schöne Nachrichten" hätten ihn erreicht, "und das fast täglich". Seine "offene und ehrliche Art" komme eben gut an, vermutet Daniel, aber auch "Wille und Ehrgeiz, den absoluten Fokus auf das Ziel" habe man vermutlich auch vor dem Fernseher erkennen können.

Lohn der Mühen: ein völlig neues Lebensgefühl. "Man wacht morgens auf und ist fit, man startet viel leichter in den Tag", antwortet der 37-Jährige auf die Frage nach der signifikantesten Veränderung. "Es macht Spaß, engere Kleidung zu tragen und sich auch zu präsentieren. Aber auch mein Schlaf ist ruhiger geworden. Ich bin einfach vitaler, ein neuer Mensch."

Dass er es tatsächlich bis zum Ende schaffen könnte, sei ihm etwa bei der Halbzeit in den Sinn gekommen: "Nach der sechsten Woche habe ich mir vorgenommen, ins Finale zu kommen. Dass es kein einfacher Weg werden würde, war mir klar, aber umso härter habe ich trainiert und gekämpft. Ich war sehr diszipliniert und habe jeden Tag weitaus mehr gemacht, als auf der Agenda stand, und so rechnete ich mir von Tag zu Tag mehr Chancen aus." Allen Mühen und Entbehrungen unter der Leitung von Camp-Chefin und Ex-Kickboxerin Dr. Christine Theiss (43) zum Trotz.

Rat an Betroffene: "Keine Ausreden mehr!" "Keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, war schon sehr hart", nennt der Pfälzer als größte Herausforderung. "Wir hatten kein Radio, kein TV und auch kein Handy. Wir waren allein auf uns gestellt, und gerade am Anfang mit 20 Kandidaten war das nicht so einfach." Den größten Druck mache man sich als Teilnehmer aber selbst. Nur so könne man das Ziel erreichen. Einen guten Fitness-Coach natürlich vorausgesetzt.

Den fand Daniel in "Leben leicht gemacht"-Routinier Ramin Abtin (50). Der frühere Kickbox-Weltmeister sei ein "absoluter Herzensmensch", ohne den er nie so weit gekommen wäre. Abtin habe immer an ihn geglaubt, sagt Daniel, und er wacht offenbar noch heute darüber, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich fortgesetzt wird: "Wir sind privat in Kontakt, und ich besuche seine Kampfsport-Akademie in Karlsbad jeden Dienstag zum harten Training."

Dazu passt das Fazit, das Daniel aus seiner TV-Heldenreise zieht und das er gerne Betroffenen, die sie noch vor sich haben, mitgeben möchte. Auf die Frage nach den drei wichtigsten Tipps für Schwergewichtige sagt der Hobbykoch und langjährige Jugendfußballtrainer des SV Erlenbach: "Erstes, keine Ausreden mehr. Zweitens, Sport in den Alltag integrieren, und drittens: Lernen, Ernährung wieder als Genuss wahrzunehmen und nicht als Frustbewältigung."

Das Finale von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" zeigt SAT.1 am Sonntag, 7. Mai, 16.30 Uhr, sowie im Anschluss beim Streamingportal Joyn.