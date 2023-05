Pedro Pascal: Darum wird der Narcos-Star in der "Gladiator"-Fortsetzung mitspielen

Die HBO-Hitserie "The Last of Us" kam hervorragend beim Publikum an. Während an der zweiten Staffel der Serie gearbeitet wird, soll Hauptdarsteller Pedro Pascal die Pause nutzen, um Teil eines besonderen Projekts zu werden: der "Gladiator"-Fortsetzung.

Spätestens durch seine Rollen in "The Last of Us", "The Mandalorian" und "Narcos" hat sich Schauspieler Pedro Pascal zu einem erfolgreichen Seriendarsteller hochgearbeitet. Durch sein Engagement in "Massive Talent" wurde er sogar zum TikTok-Meme. Nun soll der 48-Jährige einen weiteren großen Job an Land gezogen haben: eine Rolle in der geplanten "Gladiator"-Fortsetzung.