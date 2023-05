Eishockey-Länderspiel: Hier wird das Match Deutschland vs. USA am 9. Mai übertragen!

Neue Saison in der RTL-Kuppelshow

"Bauer sucht Frau International" 2023: Die neuen Landwirte und alle Infos zur fünften Staffel

Inka Bause ist wieder auf ihrer Mission, zusammen zubringen, was zusammen gehört. Dabei ist kein Weg zu weit. In der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau International" suchen Landwirte in Argentinien, Namibia, Australien, Spanien und Österreich nach einer Partnerin oder einem Partner. Wer sind die neuen liebeshungrigen Landwirte und welcher Bauer wird sein Herzmensch finden? Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel der RTL-Kuppelshow.

MEHR