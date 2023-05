Folk-Legende: Gordon Lightfoot ist tot

Die Welt muss sich von einem großen Musiker verabschieden. Gordon Lightfoot, eine Legende in seinem Heimatland Kanada, ist gestorben. Der Folkmusiker feierte vor allem in den 70er- und 80er-Jahren große Erfolge. Nun ist Gordon Lightfoot mit 84 Jahren gestorben.

Seine Lieder wurden unter anderem von Elvis Presley, Barbra Streisand und Bob Dylan interpretiert. Nun ist Gordon Lightfoot gestorben. Der Kanadier, der als einer der beständigsten und wichtigsten Songwriter seines Heimatlandes galt, wurde 84 Jahre alt. Wie es in einem Beitrag auf der Facebook-Seite des Musikers heißt, ist Lightfoot friedlich in einem Krankenhaus in der kanadischen Metropole Toronto gestorben.

1967 war das, drei Jahre bevor der 1938 geborene Folk-Rock-Musiker mit "If You Could Read My Mind" seinen ersten großen und wahrscheinlich bekanntesten Hit landete – auch in Deutschland. Hierzulande wurde der Song allerdings erst 1972 durch ein Cover der schwedischen Instrumentalgruppe The Spotnicks zum Erfolg. Im selben Jahr sang Daliah Lavi eine deutsche Version mit dem Titel "Wär' ich ein Buch".