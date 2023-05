“Grease”-Star: Cheyenne Isabel Wells verrät, warum sie sich sexy fühlt!

Mit dem Kultfilm “Grease” schafften es Olivia Newton-John und John Travolta 1978 in den Olymp der Hollywoodstars. Bis heute kennt jeder die Songs aus dem Musical-Streifen, der damals weit über 300 Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülte. Jetzt versucht eine völlig neue Generation, den Hype aus den späten 70ern zu übertrumpfen. Mit “Grease: Rise of the Pink Ladies” (zu sehen auf Paramount+ und über Sky Q), dem Prequel zum Originalfilm, rücken plötzlich Jungschauspielerinnen wie Marisa Davila, Tricia Fukuhara, Ari Notartomaso und Cheyenne Isabel Wells in den Fokus. Die Frauen schlüpfen in der mehrteiligen Serie in die Rolle von vier Außenseiterinnen, die sich an der “Rydell High” schließlich zusammentun und die Mädchenclique Pink Ladies gründen.

Für Cheyenne Isabel Wells ist es die erste große Rolle im TV. Zuvor war die 25-jährige vor allem in der Theaterszene aktiv. Die Hauptrolle in “Grease: Rise of the Pink Ladies” ist für Wells daher nicht nur ein karrieremäßiger Jackpot, sondern auch eine schöne Erinnerung an ihre eigene Schulzeit. Im Interview mit prisma verriet Cheyenne offen: “Ich war früher als Cheerleader aktiv und habe mich nur am Rande mit dem Theater beschäftigt. Das Theater war aber schon immer so etwas wie mein sicherer Hafen und ein besonderer Rückzugsort. Dort habe ich gelernt, selbstständiger zu werden und das zu machen, was mich wirklich glücklich macht.” Auch ihre Rolle als Olivia in der gefeierten US-Serie scheint Cheyenne charakterlich verändert zu haben. Die Schauspielerin erklärte gegenüber prisma: “Ich habe sehr viel mit meiner Rolle gemeinsam. Wenn Dinge schiefgehen, ziehen wir uns beide zum Beispiel eher zurück, statt in Aktion zu treten. Das ist vielleicht nicht meine beste Eigenschaft, aber ich mache es mit meinem Humor wieder wett. Von Olivia habe ich auf jeden Fall gelernt, noch selbstbewusster zu sein. Ich habe gelernt, mich sexy und wohl in meiner Haut zu fühlen. Dafür bin ich dankbar!”