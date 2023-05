"Am Puls mit Sarah Tacke: Mitarbeiter gesucht!": TV-Kritik zur ZDF-Reportage

Nah bei den Menschen und der Zeit will die neue ZDF-Sendereihe "Am Puls" sein. Wechselnde Moderatoren fühlen den Menschen in Deutschland auf den Zahn: Was treibt sie um, wo drückt sie der Schuh? – Im ersten Film kümmert sich Sarah Tacke um das "deutsche Job-Desaster".

Am Puls mit Sarah Tacke: Mitarbeiter gesucht! Reportage • 01.05.2023 • 19:20 Uhr

Was treibt die Menschen hierzulande um, was bereitet ihnen die größten Sorgen? – In der neuen ZDF-Sendereihe "Am Puls" befragen wechselnde Moderatoren die Deutschen danach, was sie besonders bewegt. In den ersten drei Teilen (am 01.05, 29.05., 27.07.) fragen Sarah Tacke, Jana Pareigis und Christian Sievers, warum so viele Arbeitsplätze unbesetzt bleiben, warum bezahlbarer Wohnraum so schwer zu bekommen ist und: Warum nimmt bei uns die Bürokratie so sehr überhand? Das Konzept: "Am Puls" spricht mit Betroffenen, sucht Lösungen und diskutiert die Probleme mit Verantwortlichen.

Neue Prioritäten Am Tag der Arbeit wirft nun Sarah Tacke einen Blick auf die Arbeitswelt im Jahr 2023. Ob Erzieherinnen, Lehrer, Ärztinnen, Lkw-Fahrer oder Kellner: Überall fehlen Arbeitskräfte. Liegt es an der alternden Gesellschaft, an den Babyboomern, die in den Ruhestand gehen oder gar an der großen Unlust, also daran, dass die Arbeit heute bei vielen gar nicht mehr an erster Stelle steht?

"Zu viele Jugendliche starten nach der Schule nicht in eine Ausbildung oder ins Studium oder fangen an zu jobben", sagt ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. "Ich habe einen jungen Mann getroffen, der erst fünf Jahre nach seinem Schulabschluss jetzt eine Qualifikation macht, um dann eine Ausbildung machen zu können." Würde man junge Leute besser unterstützen, ergäbe sich ein enormes Potenzial, das noch nicht genügend genutzt werde, so glaubt sie. Und weiter: "Wenn alle Frauen mit Kindern unter sechs Jahren so viele Stunden im Job arbeiten würden, wie sie Umfragen zufolge gerne möchten, dann hätten wir mit einem Schlag 840.000 Arbeitskräfte mehr in Deutschland."

Der um sich greifende frühzeitige Ruhestand sei ein weiterer Grund für den Mangel auf dem Arbeitsmarkt. Andererseits traf die Moderatorin aber auch Menschen, die glücklich sind, "weil sie lieben, was sie tun". Das Wichtigste sei, "dass Leute in ihrem Job einen Sinn erkennen".

