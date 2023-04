Netflix-Hit "The Night Agent": Wird es eine Fortsetzung mit Gabriel Basso geben?

Ebenso facetten- wie actionreich begeisterte "The Night Agent" viele Fans auf Netflix. Die Thriller-Serie von Shawn Ryan, die auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk basiert, übertraf jegliche Erwartungen und erzielte Rekorde. So hat die US-amerikanische Produktion einen der besten Serienstarts aller Zeiten hingelegt und sich prompt Platz drei in den Netflix-Top 10 gesichert. Nach knapp zwei Wochen verbuchte "The Night Agent" bereits 385 Millionen geschaute Stunden. Das Werk der Produzenten Nick Bradley und James Dodson stürmte in insgesamt 93 Ländern die Charts. Da liegt eine Fortsetzung nahe – auch wenn die erste Staffel eine in sich geschlossene Geschichte war: Eine zweite Staffel soll 2024 erscheinen, wie Netflix in einem Tweet bestätigte.