"A Good Person": Kritik zum Sky-Drama vom "Scrubs"-Regisseur

In der Folge zerbricht im Sky Original Drama "A Good Person" (ab 29. April, Sky) zunächst Allisons Beziehung zu Nathan, dann verfällt sie zunehmend einem tiefen Sog aus Selbstmordgedanken und Tablettensucht. Auf dem Tiefpunkt ihres Daseins muss sich Allison in einer Bar von ehemaligen Mitschülern erniedrigen lassen, um ihren Tequila bezahlen zu können. "Ich bin ein verdammter Junkie", lassen sie beiden Männer die einstige High-School-Belleza sagen.

Florence Pugh spielt groß auf

Besonders das Leiden von Hauptfigur Allison, das zum Glück nur ganz selten plakative Szenen beinhaltet, geht an die Nieren. Das liegt vor allen Dingen an Florence Pugh, die nach ihrer Oscar-Nominierung für ihren Part in "Little Women" (2019) einmal mehr groß aufspielt. Die Verzweiflung in ihren Augen, ein Zucken der Mundwinkel – schon mit kleinsten mimischen Regungen zieht die Schauspielerin das Publikum in den Bann.