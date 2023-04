SPD-Politiker Gabriel lästert über Habeck: "So soll man Politik eigentlich nicht machen"

Düsteres Szenario in ZDF-Talkrunde

Experten bei "Markus Lanz" über die Zukunft mit KI: "Wir reden von einer neuen Art von Religion"

In den letzten Jahren war es bereits eine Sisyphus-Aufgabe, gegen die Verbreitung von Fakenews vorzugehen. Doch das alles scheint noch gar nichts gewesen zu sein, wenn man die Zukunft mit KI betrachtet. Die künstliche Intelligenz war auch Thema in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz. Experten warnen, vor einer Technologie, die unsere Gesellschaft verändern wird, wenn jeder "glauben kann, was er will" und man nicht mehr zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden kann.

MEHR