Musik-Legende Harry Belafonte ist tot

67. Musikwettbewerb

Eurovision Song Contest 2023: Wer sind die Favoriten beim diesjährigen ESC?

Am 13. Mai zeigen die Künstler beim 67. ESC in Liverpool, was musikalisch Europa zu bieten hat. Deutschland schickt die „Gothic-Metal-Hard-Rocker“ der Band Lord Of The Lost in den Musik-Wettbewerb. Wie stehen die Chancen der Hamburger Musiker? Wer zählt bereits jetzt zu den Favoriten?

