FDP-Politiker Dürr wettert bei Lanz gegen die Letzte Generation

Als es um das beschlossene Gebäudeenergiegesetz ging, wollte Markus Lanz von Dürr wissen: "Was bedeutetet das Gesetz? Wie soll's laufen?" Der FDP-Mann erklärte vorsichtig: "Die Idee ist, dass wir bestehende Gasnetzwerke weiter nutzen wollen. Wenn Sie eine Gasheizung haben, sollte in Zukunft auch Wasserstoff in diesen Netzen sein, die klimaneutral betrieben werden können. Sonst wird es schlicht zu teuer für die privaten Haushalte." Markus Lanz fragte daraufhin, wann der Wasserstoff zur Verfügung stehe. Einen konkreten Zeitraum konnte Dürr jedoch nicht nennen und sagte stattdessen: "Das wird sukzessive so eintreten."

Auch über die deutsche Handelspolitik und den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutierte Lanz mit seinen Gästen. Ökonomin Isabella Weber merkte an, dass der Fokus in Deutschland immer darauf liege, was man abschalten und beenden möchte: "Ich glaube, dass wir in der Zeitenwende neu herausfinden müssen, wie Staat und Markt zusammenarbeiten können." China-Experte Felix Lee stimmte zu und merkte an: "Der Automarkt wird mittlerweile in China entschieden, weil dort die größten Wachstumschancen bestehen. China ist inzwischen auch der Technologie-Führer in der E-Mobilität. Auf einen Schlag sind die Deutschen so in der Defensive. Ich mache mir ganz große Sorgen. Wir verheddern uns hier total, während die Uhr schon viel weiter tickt."