"Unterwegs nach Cold Mountain": TV-Kritik zum Bürgerkriegsdrama mit Jude Law

Dreimal arbeitete Jude Law mit dem preisgekrönten Regisseur Anthony Minghella, der im März 2008 im Alter von nur 54 Jahren verstarb, zusammen. Das erste gemeinsame Projekt "Der talentierte Mr. Ripley" (1999) machte den Schauspieler weltweit bekannt und brachte ihm eine Oscarnominierung. 2006 war "Einbruch & Diebstahl" in den Kinos zu sehen. In dem Drama "Unterwegs nach Cold Mountain" (2003), das zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs spielt, übernahm Law die Rolle der Hauptfigur Inman: Der konföderierte Soldat desertiert und macht sich auf den Weg zurück in seine Heimatstadt und zu seiner großen Liebe. Sowohl Law als auch Minghella wurden für diesen Film für den Oscar nominiert. ARTE zeigt das herausragende Kriegsdrama nun in einer Wiederholung.