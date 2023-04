Panne bei "Wer wird Millionär?": Telefonjoker ist "sehr verärgert"

Am Montagabend versuchte Frances Schoppe-Müller bei "Wer wird Millionär?" ihr Glück und stellte sich den kniffligen Fragen von Günther Jauch. Doch ausgerechnet der Telefonjoker sorgte für eine große Panne in der Sendung. Was war passiert?

Selbst im Fernsehen läuft nicht immer alles nach Plan, so wie in der letzten Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Am Montagabend nahm Kandidatin Frances Schoppe-Müller auf dem berühmten Ratestuhl bei Günther Jauch Platz. Bis zur 125.000-Euro-Frage verlief noch alles gut – aber dann war es der Telefonjoker, der ihr Probleme bereitete.

Die Frage lautete: "Wer eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten möchte, braucht auf dem letzten Schulzeugnis mindestens welche Noten?" Weil sie die Antwort nicht wusste, beschloss die Kandidatin ihren Bekannten Bastian Zadov anzurufen. Nachdem allerdings zweimal das Besetztzeichen zu hören war, ging eine Dame ans Telefon. "Ich bin die Oma", erklärte sie.

"Ist er denn in Ihrer Nähe oder darf er noch nicht so ganz allein ans Telefon gehen?", fragte Jauch amüsiert. "Ich laufe mal schnell hoch, er wohnt ja hier bei mir", bot die Oma an, doch die Suche blieb erfolglos. Schoppe-Müller gab daraufhin auf und ging mit 64.000 Euro nach Hause.

WWM-Telefonjoker entschuldigt sich: "Ich war bei meinen Eltern" Warum Telefonjoker Bastian Zadov nicht erreichbar war, erklärte er nun im Interview mit der "Bild": "Ich war bei meinen Eltern und habe auf den Anruf gewartet, da ich aus Erfahrung sagen kann, dass ich dort Empfang habe." Nachdem seine Frau ihn über den Anruf informiert hatte, sei er sofort nach Hause gegangen – kam allerdings zu spät.

Zadov gestand, dass er bei der Frage selbst hätte raten müssen. Trotzdem sei er "sehr verärgert und ein bisschen sauer auf mich selbst". Zum einen, weil er der Kandidatin nicht helfen konnte und zum anderen, weil er die Chance verpasste, mit Günther Jauch zu sprechen.

Seine Bekannte sah die Panne indes gelassen: "Ich habe ihm gesagt, alles ist gut", erklärte Schoppe-Müller der "Bild": "Ich ging davon aus, dass es eh keiner meiner Telefonjoker weiß und ich sowieso ausgestiegen wäre. Ich bin also nicht wegen ihm keine Millionärin geworden."