"Die große "Terra X"-Show": Infos zur Rate-Show mit Johannes B. Kerne

Diese Promis raten in der ZDF-Show mit

Moderator Johannes B. Kerner stellt, unterstützt von Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich und "MrWissen2Go" Mirko Drotschmann, knifflige Fragen. Neben Banksy stehen dabei die Verbotene Stadt in Peking, die jahrhundertelang nur ausgewählte Menschen betreten durften, sowie die angebliche Ufo-Forschung in der sagenumwobenen Area 51 im Zentrum. "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers und Schauspieler Oliver Wnuk treten im Team gegen Moderatorin Sonya Kraus und Schauspieler Matthias Matschke an. Am Ende winken 20.000 Euro für einen guten Zweck. Ein besonderes Highlight sind wie immer die Einspielfilme von Prominenten wie Katharina Thalbach, Wigald Boning, Eko Fresh und Michael Kessler.