Gäste staunen: "filmreife" Kunstwerke bei "Das perfekte Dinner"

Es wurde bunt am dritten Tag in Würzburg bei "Das perfekte Dinner". Künstlerin Annette ließ ihrer Kreativität freien Lauf. Die 60-Jährige brachte ihre Gäste mit ihren kulinarischen Kunstwerken zum Staunen, obwohl sie die Technik ziemlich im Stich ließ.

"Schöner kannst du in Würzburg nicht wohnen als hier", ist Yannick (32) von der Wohnung schwer beeindruckt. "Wirklich wie zu Hause", fühlt sich Lisa Marie (29) sofort wohl. So feuchtfröhlich wie die vergangenen Abende geht es auch heute weiter.

"Mir schmecken Desserts, aber ich brauche sie nicht." Trotzdem bereitet Annette weißes und schwarzes Schokoladen-Mousse mit Himbeer-Sorbet zu. Vor dem Servieren der weißen Mousse flucht sie wieder: "Die Sch***e ist nicht fest geworden!" Sie entschuldigt sich für den flüssigen Klecks auf dem ansonsten ansehnlichen Teller: "Ist bissl was schiefgelaufen." Was die Gäste vielmehr stört, ist das gelbe Mangopüree. "Wenn das jemand so klar in die Menükarte reinschreibt, dann erwarte ich von einer Künstlerin, dass sie es schafft, schwarz, weiß, pink auf den Teller zu bringen", wundert sich Patrick. Trotzdem sahnt Annette 35 Punkte ab und setzt sich damit an die Spitze.