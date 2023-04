"wissen aktuell: Der tödliche Unterschied": Infos zur 3sat-Doku

Die Klischees stecken tief und haben eine lange Geschichte. So beklagt die Anatomin Dr. Heike Kielstein, Dekanin der Medizinischen Fakultät in Halle, die Vorherrschaft des männlichen Körpers in der Lehre. Die Mehrzahl von Präparaten und Modellen zeige Männer, ebenso herrschten in aktuellen Lehrbücher männliche Körper vor. – Noch immer wird hauptsächlich an männlichen Körpern geforscht. So bleibt unerwiesen, ob ein bestimmtes Krebsmedikament auch bei Frauen wirksam sein kann. Der Gender-Data-Gap, also die geschlechtsspezifische Datenlücke, hätte eine Herzinfarkt-Patientin beinahe umgebracht. Die Ärzte erkannten ihre Symptome zunächst nicht.