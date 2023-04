"GNTM": "Unten ohne" durchs Casting

Bei einem Casting brechen bei GNTM-Kandidatin Olivia alle Dämme: Die 22-Jährige erzählt von ihrer Kindheit im Flüchtlingsheim und davon, wie sehr sie ihre Mutter bewundert. Beim Entscheidungswalk durchs Bällebad stolpern viele – am Ende müssen zwei gehen.

Langsam wird es ernst für die 14 verbliebenen Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben): In der aktuellen Folge locken bei drei Castings lukrative Jobs, unter anderem darf ein Model auf der Berliner Fashion Show für Designer Kilian Kerner dabei sein. "Ich erwarte von den Models, dass sie laufen gelernt haben in den letzten Wochen", sagt der. Und vor allen Dingen: "Dass sie richtig Bock haben, diese Show zu laufen."

Hamburgerin Olivia läuft zwar "wie ein Traum", muss aber viel selbstbewusster auftreten, findet der Designer. "Es gibt, glaube ich, nicht so viel über mich zu erzählen", hatte die 22-Jährige ihre Vorstellung schüchtern begonnen. Kerner: "Stopp! Wir fangen jetzt noch mal von vorne an, das ist ja ein Bewerbungsgespräch."

"Unten sieht es so aus, als ob du dich als Bürokauffrau bewerben willst" Bei Somajia irritiert den Designer, dass sie voll geschminkt zum Casting kommt – ein No-Go. "Ich habe ja einen Look im Kopf, aber jetzt hast du dich schon angemalt, und es fällt mir viel schwerer zu sehen, wer du wirklich bist." Den Vogel aber schießt Nina ab. Weil sie endlich nicht mehr "langweilig" (Heidi Klum) wirken will, hat sie sich für das Casting in eine schwarze Korsage und einen Minirock mit Pepitamuster geworfen. "Das ist zu viel", kritisiert der Designer: "Unten sieht es so aus, als ob du dich als Bürokauffrau bewerben willst, und oben, als ob du auf eine Party gehst." Für den Modestar ist klar: "Der Rock muss weg."

Kurzerhand wird der "unvorteilhalfte" Rock ausgezogen, und die Rothaarige läuft in blickdichter Strumpfhose – und auch wenn weder Outfit noch Walk überzeugen, Kilian Kerner will Nina unbedingt dabei haben: "Sie passt 100 Prozent vom Typ zu meiner neuen Kollektion." Und tatsächlich: Neben Best-Ager-Model Nicole (49) bucht er auch die 22-Jährige für seine Show.

Olivia wuchs im Flüchtlingsheim auf und dankt der Mutter Das Casting für ein Nagellack-Label entwickelt sich unerwartet emotional: Das Motto "Express your power" löst bei Olivia einen Gefühlsausbruch aus: "Ich glaube, ich habe im Leben schon ganz schön viel Sch... gefressen", sagt sie. Die 22-Jährige ist als Kind mit ihrer alleinerziehenden Mutter nach Deutschland gekommen, wuchs im Flüchtlingsheim auf.

"Vor 20 Jahren stand noch Abschiebung ganz oben auf der Liste, und jetzt bin ich hier", sagt sie mit Tränen in den Augen. Ihre Mutter sei ihr großes Vorbild. "Sie hat viel für mich aufgegeben. Es wäre ein Traum, wenn ich ihr ein Stück davon zurückgeben könnte", so Olivia. Beim anschließenden Gespräch über ihre Mütter fließen auch bei Selma, Ida und Anna-Maria die Tränen. "Es geht nur um Nagellack, wieso weint jeder?", fragt Anna-Maria scherzhaft.

Beim Kunden kommt die Offenheit von Olivia so gut an, dass sie den begehrten Job am Ende kriegt. Freundin Somajia gönnt es ihr: "Sie braucht das Geld einfach. Sie kommt auch aus armen Verhältnissen: Es bockt nicht zu husteln, es bockt nicht, jeden Tag nicht zu wissen, wie man seine Miete bezahlen kann."

Nina stakst durchs Bällebad wie der Storch im Salat Für jeden Job erhalten die GNTM-Kandidatinnen ein reguläres Model-Honorar. Insgesamt werden in dieser Staffel 430.000 Euro für unterschiedlichste Jobs gezahlt. Beim letzten Casting überzeugt Kandidatin Ida dann die Macherinnen eines Taschen-Labels: "Sie ist eine klassische Schönheit", loben die Unternehmensgründerinnen die 23-Jährige.

Am Entscheidungstag heißt es für die Models: Haltung bewahren! Alles andere als einfach, denn statt eines klassischen Runways lässt Heidi Klum ihre Topmodel-Anwärterinnen durch ein Bällebad laufen. Heidi Klum: "Die große Herausforderung ist heute, sich den schwierigen Untergrund nicht anmerken zu lassen. Es ist okay, wenn nicht jeder Schritt sitzt, aber die Models müssen ein starkes Gesicht bewahren."

Wie schwierig das ist, zeigt Nina. Hatte sie auf der Fashion Show noch einen starken Auftritt hingelegt (Kilian Kerner war hin und weg), stakst sie nun wie ein Storch im Salat über den Catwalk. Einhelliges Urteil: Katastrophe! Ida hingegen läuft, als gäbe es gar keine Bälle: "Wenn ich falle, falle ich wenigstens schön", hatte sie zuvor gesagt.

Ausgeschiedene GNTM-Kandidatin hat trotzige Message: "Ich mache, was ich will!" Als Gastjuroren ist neben Kilian Kerner auch die bekannte Modejournalistin Anna Dello Russo ("Vogue") dabei. Die empfiehlt der herumschlingernden Cassy, es einmal mit Yoga zu probieren: "Damit bekommst mehr Kontrolle über deine Arme, Beine und Muskeln." Somajia überzeugt Kilian Kerner mit ihrem Walk. "Du warst meine Favoritin", lobt er, "anders als beim Casting, wo du mit dem Highlighter des Todes auf der Nase ankamst."

Best-Ager-Model Marielena konnte weder beim Casting noch beim Walk überzeugen. Die Modejournalistin und Kerner finden den Auftritt der 53-Jährigen "old-fashioned", und auch Heidi Klum sucht nach den Model-Qualitäten bei der gebürtigen Venezolanerin. Marielena traurig: "Ich habe keinen Job, ich habe auf ein Wunder gewartet."

Doch das Wunder geschieht nicht. Für die Chef-Stewardess ist die Reise vorbei. Genauso wie für die 23-jährige Cassy. "Wir haben uns gegen die entscheiden, die für uns heute kein Model auf dem Catwalk war, und das bist leider du, Cassy", so Heidi Klum, die die Rothaarige mit den Worten "Bleib sassy, Cassy!" verabschiedet. Die Rausgeworfene gibt sich backstage kämpferisch: "Ich bin mit mir super zufrieden. Wenn ich eine message an all die Mädels da draußen rüberbringen wollte, dann die: Ich mache, was ich will. I don't give a f... Ich gehe hier glücklich raus, wenn ich das erreicht habe."