"Rampage – Big Meets Bigger": TV-Kritik zum Actionfilm mit Dwayne Johnson

Dwayne Johnsonist ein Erfolgsgarant – zumindest was den Actionblockbuster-Markt der letzten Jahre betrifft. Sei der Inhalt noch so dünn, Johnson pumpt genug Charme und Actionwitz in jede Produktion. So auch in "Rampage – Big Meets Bigger", den SAT.1 nun zur Primetime wiederholt.