"Das perfekte Dinner": Alex beeindruckt mit ganz besonders feines Schäumchen

Tag 4 von "Das perfekte Dinner" startet in Würzburg hochemotional und endet zumindest für einen der Gäste mit einem kulinarischen Höhepunkt. Denn Alex (39) serviert zum Abschluss ein ganz besonders feines Schäumchen ...

"Es kommt, wie es kommt", macht sich Alex nach drei sehr kurzen Nächten gelassen an sein "perfektes Dinner". "Ich habe eine ganz tolle Frau und eine kleine Prinzessin. Und das macht mich happy", kämpft der Familienvater schon in der Früh mit den Tränen. "Meine Familie ist für mich ein Ruhepol, ein Hafen. Ich bin so happy, weil ich habe früh meinen Papa verloren, und ich möchte meiner Tochter die Möglichkeit geben, dass sie es anders erlebt."