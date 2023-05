"Endlich Witwer – Über alle Berge": TV-Kritik zur ZDF-Komödie

Zum dritten Mal spielt Joachim Król Witwer Georg Weiser, der sich in seinem Camper auf Weltreise befindet. Auf La Gomera kommt er mit dem Gesetz in Konflikt – und lebt als Gesuchter zwischen deutschen Aussteigern und afrikanischen Geflüchteten. Eine tatsächlich ungewöhnliche ZDF-Komödie.

Bereits 2018 und 2021 spielte Joachim Król die Rolle des bärbeißigen Kunstrasen-Unternehmers Georg Weiser, der nach dem Tod seiner Frau das Leben neu entdeckt. Nach einer "deutschen" Folge zu Beginn ist er in Film drei, "Endlich Witwer – Über alle Berge", schon zum zweiten Mal mit seinem Camper auf Reisen. Von Marokko kommend hat es ihn auf die Kanarischen Inseln verschlagen. Dort jedoch wird er ausgeraubt und landet nach einer missglückten Verfolgungsjagd auf einer Fähre nach La Gomera. Und was passiert da? Der polternde Grantler wird von Polizisten Vidal (Gabriel Munoz) kurzerhand eingebuchtet. Ihm gelingt zwar die Flucht – nur eben ohne Papiere, Geld, Handy und seinen geliebten Camper.

ZDF-Komödien um einen toxischen Deutschen

Wenn man so will, ist Weiser also vorübergehend in der Situation Geflüchteter wie der Afrikanerin Soleil (Dela Dabulamanzi). Sie lernt der Weltreisende in der rauen Schönheit der Insel kennen. Man versteckt sich gemeinsam oder flüchtet vor den örtlichen Autoritäten. Zuvor gelingt es Georg Weiser immerhin, über ziemlich verkniffene deutsche Aussteiger (Jürgen Tarrach, Katja Studt, Nina Vorbrodt) Kontakt mit Tochter Susanne (Friederike Kempter, diesmal nur in einer Bildtelefonie-Szene dabei) und Sohn Gerd (Tristan Seith) aufzunehmen. Gerd soll sich auf den Weg machen, den Vater aus seiner misslichen Situation zu befreien. Doch Gerds Reise verzögert sich – als er wegen eines stark verspäteten Fluges Stuntman "Büffel" (Denis Schmidt) kennenlernt.