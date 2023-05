"Bauer sucht Frau international": TV-Kritik zurm Staffelstart mit Inka Bause

Inka Bause moderiert wieder mit Fahrtwind im Haar: In den acht neuen Folgen des Landliebe-weltweit-Ablegers stellt sie Bindungsgewillte vor, die auf Weinbergen in Argentinien arbeiten oder in Namibia Schafe züchten. Achtung: Hohe Fernwehgefahr!

Bauer sucht Frau international Dokumentation • 01.05.2023 • 20:15 Uhr

Nicht nur vor bestimmten Rausch- und Genussmitteln muss gewarnt werden: Auch diese Fernsehbilder können süchtig machen – und akutes Fernreisefieber auslösen: In acht neuen Folgen der nun schon fünften "Bauer sucht Frau international"-Staffel zieht es Inka Bause auf RTL wieder in die große weite Welt hinaus. Sie stellt in der Ableger-Reihe zur Romantik-Show bindungswillige Landleute vor, die rund um den Globus auf die große Liebe hoffen. Besucht und bei ihren ersten Flirts begleitet werden sieben Bauern und eine Bäuerin, die endlich das Glück finden wollen.

Wer findet eine neue Beziehung? So geht es diesmal unter anderem zu dem mit 27 Jahren noch recht jungen Hobbybauer Werner nach Südafrika oder zum Winzer Ezequiel nach Argentinien. Der 42-Jährige empfängt die Gäste aus Deutschland nicht nur mit edlen Tropfen, sondern mit musikalischen Überraschungen: Ezequiel ist ein Meister am Akkordeon. Doch auch der 55-jährige Emil ist musikalisch veranlagt – an der Gitarre. Er züchtet in Namibia Schafe. Aus dem europäischen Nahbereich kommt dagegen die fesche Dirndlträgerin Katrin. Die 34-Jährige betreibt im Nachbarland Österreich einen Pferdehof.

Wer sind die neuen Bauern in der Show? Hier stellen wir Ihnen hier die sieben Bauern und eine Landwirtin genauer vor.

Bauer sucht Frau international – Mo. 01.05. – RTL: 20.15 Uhr