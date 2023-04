Bildergalerie "Bauer sucht Frau International": Die neuen Landwirte und alle Infos zur fünften Staffel

Inka Bause ist wieder auf ihrer Mission, zusammen zubringen, was zusammen gehört. Dabei ist kein Weg zu weit. In der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau International" suchen Landwirte in Argentinien, Namibia, Australien, Spanien und Österreich nach einer Partnerin oder einem Partner. Wer sind die neuen liebeshungrigen Landwirte und welcher Bauer wird sein Herzmensch finden? Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel der RTL-Kuppelshow.

In diesem Jahr laden sieben Landwirte und eine Bäuerin auf ihre Höfe ein, um endlich die große Liebe zu finden. Von der Ponyzüchterin, über einen Winzer oder ein Olivenbauer geben wieder Landwirte Einblicke in ihren spannenden Arbeitsalltag. Wer verliebt sich nicht nur in einen Bauern, wer kann auch bei den Aufgaben auf den Höfen mithalten? Start der neuen Staffel ist am Montag, dem 1. Mai 2023, bei RTL (auch bei RTL+). Immer montags und dienstags zeigt der Kölner Sender eine neue Folge.

Um die neuen "Bauer sucht Frau International"-Landwirte kennenzulernen, stellen wir Ihnen hier alle Kandidaten vor.

Ponyzüchterin Katrin aus Österreich Die einzige Dame unter den diesjährigen Bauern ist die lebenslustige Katrin. Die 34-Jährige arbeitet nicht nur als Ponyzüchterin, die Österreicherin hat sich mit einer Werbeagentur selbständig gemacht. In Kärnten lebt die "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin mit ihren Eltern und ihrem Bruder zusammen auf dem Hof. Katrin liebt ihre Shetland-Ponys, das Gärtnern, das Reisen und das Tanzen. Nur ein Mann fehlt der Blondine zum Glück. Dem Zukünftigen sollten Trachten gefallen, denn Katrin schlüpft gerne mal in die traditionelle Kleidung. Die Powerfrau sucht einen Mann, der zwischen 27 und 41 Jahren alt ist, zudem Humor und Lebenslust mitbringt. Und größer als die 1,78 Meter große Österreicherin, sollte er auch sein.

Cowboy Tom aus Australien Seit vier Jahren lebt Tom nun schon auf seiner Ranch in Australien als Single. Damit soll nun Schluss sein. Der 60-Jährige möchte mit seiner zukünftigen Partnerin auf seiner Pferderanch leben. Bereits als Teenager zog Tom mit seinen Eltern nach Down Under. Tanzen und Reisen sind die Leidenschaften des Cowboys. Er hofft, mit Inka Bauses Hilfe, eine abenteuerlustige Dame zu finden, die "genauso verrückt" wie er ist.

Werner möchte seine erste Beziehung führen Werner baut erst noch seine Farm in Südafrika auf. Der 27-Jährige führte bisher noch keine ernsthafte Beziehung. Der gläubige Christ wünscht sich eine Frau zum Familie gründen. Der gelernte Koch ist in Südafrika geboren, spricht aber deutsch, da seine Familie schon in siebter Generation dort lebt. Die Hobbys des angehenden Landwirtes sind Sportarten wie Fußball oder Squash.

Winzer Ezequiel aus Argentinien Ezequiel verdient in Argentinien sein Geld als Bibliothekar in einer Schule und als Winzer. Der 41-Jährige ist seit acht Jahren geschieden und Vater von fünf Töchtern. Der Winzer hat zudem viele Hobbys und Leidenschaften. Regelmäßiges Training im Fitnessstudio gehört dazu, wie auch das Windsurfen oder Fußballspielen. Der Argentinier sucht eine Frau, die viel Verständnis mitbringt und sich gut mit seinen Töchtern versteht, die im Alter zwischen zehn bis 20 Jahren sind.

Olivenbauer Karl-Heinz aus Italien "La dolce vita" erwartet die Dame, die Karl-Heinz in Italien besuchen wird. Der 66-Jährige betreibt seinen Olivenanbau mitten im Stiefel Italiens. Liebevoll kümmert er sich um seine Enkelkinder, doch er selbst geht schon seit Jahren allein durch das Leben. Der gebürtige Ruhrpottler musste sich leider einen Fuß amputieren lassen, doch das hindert ihn nicht bei der Arbeit auf seinem Olivenhain. Das Backen gehört zu seinen Leidenschaften, vor allem Sauerteigbrot ist seine Spezialität. Eine Köstlichkeit, die Karl-Heinz aus seiner Heimat vermisst. Zu seinem Glück fehlt noch eine charakterstarke Frau, die sich gerne in dem Gemüsebeet austoben darf.

Rinderzüchter Emil aus Namibia Emil zog einst für die Liebe von Südafrika nach Namibia. Aus der Beziehung ist nichts geworden, doch der 55-Jährige ist geblieben. Nun sucht die Sportskanone nach einer neuen Partnerin, die ebenfalls Fitness-begeistert ist und auf ihre Ernährung achtet. Der studierte Sozialwissenschaftler bezeichnet sich als Romantiker und wünscht sich eine Partnerin, die er mit kleinen Gesten überraschen kann.

Gärtner Heiko sucht seinen Mr. Right Bei Heiko duften die Pflanzen und es blüht um ihn herum. Schon lange lebt der Gärtner auf seiner schön bewachsenen Finca auf La Palma allein. Doch nun möchte er endlich seinen Mr. Right finden. Der liebevolle 45-Jährige kümmert sich in einer Nachbarschaftshilfe um seine Mitmenschen und bezeichnet sich als hilfsbereit und offen. Heiko würde sich über einen Partner im Alter zwischen 40 und 55 Jahren freuen.