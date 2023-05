Hollywood vor einem riesen Problem: Tausende Drehbuchautoren streiken

Stillstand allerorten – auf deutschen Schienen und nun an US-amerikanischen Schreibtischen: Während hierzulande zuletzt Bahnfahrer auf andere Verkehrsmittel ausweichen mussten, stehen nun unter anderem Streamingplattformen und Filmstudios Ausfälle bevor. Die rund 11.500 Mitglieder umfassende Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) hat einen weitflächigen Streik angekündigt. Ab Montagabend um Mitternacht (Ortszeit, 09.00 Uhr MESZ am Dienstag) sollen Film- und TV-Drehbuchautoren in ganz Hollywood die Arbeit niederlegen.

Der Streik könnte weitreichende Folgen haben: Verschiedenen Medienberichten zufolge sei es – je nach Länge des Ausfalls – möglich, dass Serien und Filme, die in diesem Jahr erscheinen sollten, verspätet starten. Wie das Online-Portal "Deadline" berichtet, wird der Streik zudem direkte Auswirkungen auf Formate wie "The Late Show with Stephen Colbert" oder "The Tonight Show with Jimmy Fallon" haben. Late-Night-Talker Fallon hat den Streikenden bereits seine Solidarität zugesichert. "Ohne meine Autoren hätte ich keine Show und ich unterstüze sie vollkommen", sagte er dem US-Magazin "Variety".