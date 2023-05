"Hotel Transsilvanien": TV-Kritik zum Animationsspektakel bei Kabel Eins

Menschen haben Angst vor Monstern. Andernfalls wären viele Gruselfilme wohl nie gedreht worden. Doch was, wenn die Schreckgestalten lange einfach nur missverstanden wurden? Was, wenn die Menschen die eigentlichen Monster sind? – So zumindest sieht Graf Dracula (gesprochen von Rick Kavanian), distinguierter Inhaber des "Hotel Transsilvanien" (2012), die Sache. In sein Luxusressort setzte seit dessen Bau kein Mensch einen Fuß, und darauf ist Dracu besonders stolz. Als sich wider Erwarten doch einmal ein allzu neugieriger Sterblicher in das Gemäuer verirrt, bricht bei dem sonst so beherrschten Fürsten der Finsternis die nackte Panik aus. Fortan muss er in dem kunterbunten Animationsspektakel, das Kabel Eins jetzt in einer Wiederholung zur Primetime zeigt, alles daran setzen, den Eindringling wieder loszuwerden.