Verwunderung bei "Die Höhle der Löwen": "Mit 50 Euro Umsatz hier aufzulaufen"

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Panische Angst bei Geissens-Töchtern: Hund Maddox ist verschwunden

In Monaco ist Davina Geiss mit den Nerven am Ende: Nach einem Einkauf ist plötzlich Hund Maddox verschwunden. Alles Rufen und Suchen führt nicht zum Erfolg. In ihrer Not sucht die 19-Jährige Hilfe bei ihren Eltern – doch die sind weit entfernt in Dubai.

